مخاوف أمريكية من زيارة "بن غفير" للحرم القدسى فى رمضان

تشعر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقلق بالغ من أن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف الإسرائيلي إيتامار بن غفير سيحاول إثارة التوترات في الحرم القدسي خلال شهر رمضان الشهر المقبل، فيما تخشى واشنطن أن يجر القدس إلى صراع الشرق الأوسط المستمر الذي تسعى إلى احتوائه، وفقًا لما صرح به مسؤول أمريكي ومسؤول إسرائيلي لتايمز أوف إسرائيل.

حرب غزة

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن بن غفير سيزور الحرم القدسي مرة أخرى خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في 10 مارس.

وقام المشرع المثير للجدل بجولة في الموقع ثلاث مرات منذ أن أصبح وزيرًا في ديسمبر 2022، مما أثار سيلًا من الإدانات في كل مرة من حلفاء إسرائيل في جميع أنحاء العالم الذين يرون مثل هذه الخطوة من قبل سياسي دعا منذ فترة طويلة إلى قلب الوضع الراهن الهش في إسرائيل.

وبموجب الوضع الراهن، وهو الترتيب الذي ساد لعقود من الزمن بالتعاون مع الأردن، يُسمح لليهود وغيرهم من غير المسلمين بالقيام بجولة في جبل الهيكل خلال ساعات معينة ولكن لا يجوز لهم الصلاة هناك.

وفي السنوات الأخيرة، زار الموقع أعداد قياسية من القوميين اليهود وبدأ العديد منهم بالصلاة هناك حيث امتنعت الشرطة بشكل متزايد عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الانتهاك الواضح.

غضب المسلمين

وقد أثار هذا غضب الفلسطينيين والمسلمين في جميع أنحاء العالم، وتبلغ هذه المخاوف ذروتها كل عام خلال شهر رمضان عندما يشهد الموقع المقدس تدفقًا كبيرًا للزوار المسلمين، ومن المعروف أن بعضهم يشتبك مع الشرطة.

ولكن هذا العام هناك قلق أكبر بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في غزة، والتي اندلعت بسبب الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر وأطلقت حماس على الهجوم اسم "عملية طوفان الأقصى"، على اسم المسجد الموجود أعلى الحرم القدسي.

وبصفته الوزير المسؤول عن الشرطة، يلعب بن جفير دورًا حاسمًا في تطبيق القانون في الموقع، وهناك قلق في واشنطن وكذلك داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من توجيهات بن جفير.

وقال المسؤول الإسرائيلي، إن القمع في المسجد الأقصى قد يؤدي إلى إثارة أعمال عنف في القدس والضفة الغربية وخارجها.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، دقت مسؤولي بايدن أجراس الإنذار قبل شهر رمضان، وحثت القدس على اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات وسط مخاوف من تفاقم التوترات في المدينة.

وأشاد المسؤولون الأمريكيون بحكومة نتنياهو لاستجابتها العام الماضي عندما تجاهل رئيس الوزراء دعوة بن غفير للسماح للمصلين اليهود بمواصلة زيارة الحرم القدسي في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، الأمر الذي كان من شأنه أن يتعارض مع السياسة الإسرائيلية القائمة منذ فترة طويلة.

وكانت آخر زيارة لبن جفير إلى الحرم القدسي في شهر يوليو خلال يوم صيام تيشا بآف، مما دفع البحرين إلى تأجيل رحلة وزير الخارجية إيلي كوهين إلى المنامة.

وسعى للقيام بجولة في الموقع مرة أخرى خلال موسم الأعياد اليهودية في الخريف الماضي، لكن قيل إن رئيس الشاباك رونين بار رفض الفكرة.

وتعهد بن غفير بمواصلة زيارة الموقع، ودعا بشكل متزايد الحكومة إلى اتباع نهج أقل تصالحية خلال الحرب، التي شهدت صعود حزبه اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت" في العديد من استطلاعات الرأي.