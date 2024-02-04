إصابتان برصاص الاحتلال وطفل برضوض خلال اقتحام قوات خاصة مخيم بلاطة

أصيب شابان بالرصاص الحي والشظايا، اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن "مستعربين" اقتحموا مخيم بلاطة، وانتشروا في عدد من الحارات واعتلوا أسطح المنازل، فيما وصلت تعزيزات من قوات الاحتلال من حاجز عورتا برفقة جرافة عسكرية.

وأضاف أنه فور اكتشاف القوات الخاصة، اندلعت مواجهات مع الشبان، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي، وآخر بشظايا.

وتابع أن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين برفقة كلاب بوليسية، وأصيب طفل بجروح إثر نهشه من قِبل أحد الكلاب.

مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأصيب فجر اليوم الأحد، شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم شعفاط وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص المعدني في قدمه.

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

واقتحم مستعمرون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.

وكانت الخارجية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، عن عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جولة في الشرق الأوسط خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري، والتي ستتضمن مصر والسعودية وقطر وإسرائيل؛ لمواصلة جهوده من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الأسرى، والبدء في هدنة إنسانية بقطاع غزة.