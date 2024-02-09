"الرعاية الصحية" بأسوان: نجحنا فى اعتماد 21 منشأة وجار تسجيل 11

قال الدكتور إيهاب حنفي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بـأسوان، إنه تم نجاح الاعتماد المبدئي لـ21 منشأة صحية بالمحافظة حتى الآن، مؤكدا أن أسوان ثاني محافظات صعيد مصر التي تدخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "نعمل بخطى جيدة جدا في المحافظة بخصوص تشغيل الوحدات وبرنامج تشغيل المستشفيات، ولدينا 76 منشأة ووحدة صحية دخلت المنظومة و4 مستشفيات".

المنشآت الـ21 حققت نجاحا نسبته 90% فيما يتعلق بالمعايير والجودة

وتابعت: "المنشآت الـ21 حققت نجاحا نسبته 90% فيما يتعلق بالمعايير والجودة"، مشددًا على أن نجاح اعتماد المنشآت الصحية يؤكد جودتها وكفاءتها، ويعد مؤشرا قويا على تقديم خدمات طبية وفقا للمعايير العالمية.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، أن هيئة الرعاية الصحية لا تستهدف إدخال المنشآت وتشغيلها، ولكن يجب أن تضمن جودة التشغيل، وهو ما يتطلب جعل المنشآت تحصل على أعلى اعتماد جودة في مصر، وبالفعل، نجحت المحافظة في تسجيل 21 منشأة ووحدة صحية، وهناك 11 منشأة تمت زيارتهم وتقييمهم وفي انتظار الاعتماد.

وتابع: "قدمنا الفترة الماضية مايزيد علي 200 ألف خدمة صحية، كلها خدمات أعلى قدمت بمستوى أحسن، وزودنا نوعية الخدمات، بحيث لايتكبد المواطن الأسواني عناء الحصول على الخدمة الصحية".