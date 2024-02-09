الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير تكنولوجيا معلومات: الذكاء الاصطناعى سيغير سوق العمل ويخفى بعض الوظائف

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

علق الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي بشأن الذكاء الاصطناعي والذي قد يثير مشكلة عدم المساواة في سوق العمل، مؤكدًا أنه يجب أخذها في الاعتبار بعناية، لأن الذكاء الاصطناعي بالفعل يعيد تشكيل حياتنا في كل الاتجاهات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، "نحن بصدد عالم جديد وهو عالم ما بعد الذكاء الاصطناعي الذي يتطلب التفكير في طرق وأساليب مبتكرة تتناسب مع التأثير التكنولوجي الكبير والهائل المتسبب فيه التقنيات الجديدة لهذا التطور.

 

تطبيقات لا متناهية للذكاء الاصطناعي وتأثيراتها على الحياة اليومية 

وتابع: "تطبيقات لا متناهية للذكاء الاصطناعي أثرت على حياتنا اليومية، وليس غريبًا أن نسمع في الآونة الأخيرة أنَّ الذكاء الاصطناعي بات يهدد الوظائف بشركات التكنولوجيا في العالم، ودائمًا ما تغير تطبيقات التكنولوجيا من سوق العمل".

وواصل: "الذكاء الاصطناعي يساهم في اختفاء الوظائف القائمة على الروتين، إذ إن كل ما هو قابل للميكنة ستتم ميكنته بدون شك، ليندثر في المقابل العمل الروتيني المساوي له".

وأكد الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن التكنولوجيا دائمًا تعمل على تغيير الوظائف، ولكنها لاتنهيها، أو تلغيها بشكل عام، وهذا ما شهدناه على مدار تاريخ الثورات الصناعية.

الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا المعلومات سوق العمل اختفاء الوظائف الوظائف الروتينية

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