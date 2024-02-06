وزير اتصالات أسبق: إدارة إدراكنا من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى مكمن الخطورة

قال الدكتور هانى محمود، وزير الاتصالات الأسبق، إن خوارزميات التوصية التى تروج للإعلانات على السوشيال ميديا ليست فى خطورة تقنيات الذكاء الاصطناعى، لافتا أن إدارة ما نتعرض له من إعلانات متكررة تلعب دورا فى إدارة إدراكنا وهو مكمن الخطورة.

وأضاف "محمود" ضمن فعاليات ندوة "الساعة الأخيرة للقانون البشرى" في محور"كاتب وكتاب" في قاعة فكر وإبداع ببلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بمشاركة كل من المستشار إيهاب أبوزيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومؤلف الكتاب، د. شحاتة غريب نائب رئيس جامعة اسيوط، د. ٱيات الحداد عضو مجلس النواب، أن انترنت الأشياء تكنولوجيا من تكنولوجيات الانترنت وهو ما قام بنقلة نوعية فى استخدامات الإنترنت، وهو ما أصبح يسود كافة متاحة الحياة فى المصانع حيث غزو الآلات.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.