خبير اقتصادى: البنية التحتية كان لها تأثير كبير على جذب وجلب الاستثمارات

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إنَّ الدولة المصرية تعمل على جذب الاستثمار المباشر، من خلال إقامة مشروعات ضخمة تنجح في جذب الاستثمارات الأجنبية وضخ رءوس الأموال وتوطينها في الاقتصاد المصري.

توطين مشروعات برءوس أموال أجنبية فى الداخل سيسهم فى زيادة معدلات التشغيل

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنَّ توطين مشروعات ذات رءوس أموال أجنبية في الداخل المصري سيسهم في زيادة معدلات التشغيل والحد من البطالة، خاصة أن هذه المشروعات ستقام وتشغل بواسطة الأيادي المصرية والشركات الوطنية بمواد خام محلية.

الاستثمارات التي سننجح فى جذبها للداخل ستحدث نقلة نوعية فى المشروعات

وتابع “ البهواشي”، "الاستثمارات التي سننجح في جذبها للداخل ستحدث نقلة نوعية في المشروعات وستعمل على زيادة القيمة المضافة على ما لدينا من موارد اقتصادية موجودة بالفعل، علاوة على تقليل الفجوة الدولارية ومعالجة خلل ميزان المدفوعات والميزان التجاري".

وأكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن البنية التحتية كان لها تأثير كبير على جذب وجلب الاستثمارات، قائلا: تلك هي المشروعات الأولى أن تدخل دائرة الاستثمار وتكمل الدائرة التي بدأتها الدولة من إصلاح اقتصادي وبنية تحتية ومشروعات عمرانية وغيرها”.