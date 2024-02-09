الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس حزب الإصلاح والنهضة: قرارات الحماية الاجتماعية تعكس انحياز الرئيس السيسى للمواطن

هشام عبدالعزيز
هشام عبدالعزيز

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قرارات الرئيس السيسي بشأن الحماية الاجتماعية تعكس إحساس القيادة السياسية بالمواطن، في ظل الأزمة التي تمر بها المنطقة بشكل عام ومصر بالتبعية.

 قرارات شاملة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن قرارات الحماية الاجتماعية تعكس انحياز الرئيس السيسي للمواطن والفئات الأكثر احتياجا، وكانت شاملة أيضا، حيث تضمنت رفع المرتبات وحد الإعفاء الضريبي، علاوة على أنها شملت قطاعي التعليم والصحة.

نأمل من التجار الوطنيين الوقوف بجانب الدولة

وتابع: "نأمل من التجار الوطنيين الوقوف بجانب الدولة، ويجب أن يحارب الكل في مجاله، فمصلحتنا كلنا في وجود دولة قوية".

وحول التقشف الحكومي، واصل: "دور الجميع أن نتشارك في كل ما يخص الدولة، وما قررته الدولة هام جدا، لتغطية الموارد التي تم صرفها على كل تلك البنود التي تضمنتها حزمة القرارات الاجتماعية".

وأكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن التحركات التي ساهمت بها الدولة هي تحركات قوية وستكون كفيلة بأن نصل لبر الأمان، ولكنها تحتاج إلى حذر شديد وحكمة.

توجيهات عاجلة وحزمة إجراءات اجتماعية من الرئيس السيسى

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه وجّه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أنه وجّه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل.

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