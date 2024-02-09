الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: الرئيس السيسى دائمًا انحيازه للمواطن المصرى فى كل الأزمات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي إن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كان متوقعا نظرا لحرصه الشديد على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ووقوفه الدائم وانحيازه للمواطن في كل الأزمات التي تعرضنا لها.

وأضاف عفيفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "رأينا الرئيس السيسي يصدر  العديد من القرارات منذ اندلاع أزمة الوباء العالمي وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية ومؤخرًا أزمة الحرب على غزة، والتداعيات الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل كبير على العالم ككل، وتباعًا على مصر".

وتابع: "وجدنا الرئيس السيسي داعمًا للفئات الأكثر احتياجًا، ويقف في صف المواطنين والمواطن المصري بالنسبة له رقم واحد في كل شيء، وكل ما يحدث داخل الدولة الهدف منه رجل الشارع".

وواصل: "الدولة تعمل على خلق فرص عمل جديدة للمواطن المصري وإطلاق حزم مساعدات جميعها يهدف إلى رفع المعاناة عن المواطنين وتأكيدًا لوقوف الدولة داعمًا لهم وشعورها بهم وبالأزمات العالمية المحيطة".

الرئيس السيسي المواطن ازمات حزم حماية اجتماعية الأزمة الاقتصادية

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