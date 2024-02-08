بما يتجاوز نصف تريليون جنيه.. 6 حزم حماية اجتماعية من الدولة للمواطنين منذ 2020

تكثف الحكومة تحركاتها لتنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، والتي تشمل زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة والمعاشات ومخصصات الدعم النقدى، بالإضافة إلى فتح باب تعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، على أن تدخل القرارات حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر مارس القادم.

زيادة أجور العاملين بالدولة

وتعد حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة هي الأضخم على الإطلاق بتكلفة سنوية إجمالية قدرها 180 مليار جنيه، وتستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين، ما بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وأصحاب المعاشات ومستحقى الدعم النقدي بما يقارب 25 مليون مستفيد، والتي تنوعت بين زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وإقرار علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تتراوح بين 10 و15%، وحافز إضافى يبدأ من 500 جنيه كحد أدنى، وزيادة 15% لمعاشات المتقاعدين وتكافل وكرامة، مع رفع حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%.

قرارات زيادة الأجور

وقال مصدر مطلع، إن حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة الجديدة تعد هى الثانية في الموازنة الحالية للعام المالى 2023 - 2024، والسادسة منذ بداية جائحة كورونا فى عام 2020، بتكلفة إجمالية تجاوزت نصف تريليون جنيه، خلال الفترة بين عامى 2020 و2024 فقط.

ولفت إلى أن أجور العاملين بالدولة ارتفعت للمرة السابعة بنسبة تراكمية 400%، بعدما ارتفعت من 1200 لـ2000 جنيه في عام 2019، ثم لـ2400 جنيه فى 2021، و2700 جنيه في مارس عام 2022، و3000 جنيه في أكتوبر 2022، وواصل الحد الأدنى للأجور الارتفاع إلى 3500 جنيه في مارس 2023، وفي أكتوبر 2023 ارتفع الحد الأدنى من 3500 جنيه لـ4000 جنيه، وصولًا لـ6000 جنيه اعتبارًا من مارس 2024.

وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى استفادة جميع العاملين بالدولة البالغ عددهم 5 ملايين موظف، من قرارات زيادة الأجور بدواوين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المختلفة سواء المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بأحكام القانون وتشمل الزيادة 3 بنود هى: قيمة الحد الأدنى للأجور، الحافز الإضافى، علاوة سنوية، ومن المقرر بدء صرف الزيادة المقررة فى الأجور اعتبارًا من مرتب شهر مارس وتحديدًا يوم 21 مارس القادم تبعًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جدول أجور العاملين بالدولة

وأضاف المصدر، أن وزارة المالية تقوم حاليًا بإعادة النظر فى جدول الأجور لكافة المستويات الوظيفية في ضوء تحريك الحد الأدنى للأجور بدءًا من الدرجة السادسة وصولًا للدرجة الممتازة، ومن المقرر الإعلان رسميًا عن جدول الأجور الجديد خلال ساعات، على أن يتراوح الحد الأدنى للزيادة بين 1000 و1200 جنيه.