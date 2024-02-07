الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التخطيط": إنشاء وتطوير 53 ملعبًا و6 مدن شبابية ضمن خطة 2023/ 2024

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها مستهدفات قطاع الخدمات الشبابية والرياضية بخطة العام المالي الحالي 2023/ 2024.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الأهمية الاقتصادية لقطاع الشباب والرياضة تنبُع في إسهامه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ يُعتبر حجر الأساس لتنمية الشباب، خاصة أن التربية البدنية تعمل على تنمية المهارات الشخصية وصقل قيم العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية.

مستهدفات قطاع الشباب والرياضة

واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُستهدفات قطاع الشباب والرياضة في خطة عام 23 /2024، حيث تستهدف الخطة نحو 339 مشروعًا، تضم 159 مشروعًا استكمال و180 مشروعًا مُستهدف نهوها خلال عام الخطة، وتتمثّل أهم مشروعات الخدمات الرياضية في إنشاء 3 مدن رياضية، استكمال إنشاء وتطوير 53 ملعبًا رياضيًا منها خمسة استادات رياضية في (بورسعيد، الـمنصورة، الوادي الجديد، العريش، والطور)، استكمال إنشاء 4 أندية لذوي الهمم، استكمال إنشاء وتطوير 9 حمامات سباحة، استكمال إنشاء وتطوير 9 صالات، تطوير واستكمال 14 مستشفى للطب الرياضي، منها إنشاء مستشفى الطب الرياضي بالقاهرة.

تطوير مدن شبابية 

وفي مجال الخدمات الشبابية تستهدف الخطة استكمال إنشاء وتطوير 6 مدن شبابية في (الإسكندرية، الأقصر، الوادي الجديد، أسوان، بورسعيد، الغردقة) منها: تطوير المدينة الشبابية بأبوقير، إنشاء وتطوير 2 مركز تعليم مدني و11 منشآة كشافة، إلى جانب استكمال تجهيزات عدد 100 منشأة شبابية (مراكز ومدن) بالمحافظات، استكمال وإنشاء وتطوير 10 مُعسكرات شبابية منها (معسكر رأس سدر والطور، ومعسكر القرش بالإسماعيلية، ومعسكر جمصة بالدقهلية)، إنشاء وتطوير 229 مركز شباب بالمحافظات، وإنشاء وتطوير مراكز الشباب للمرحلة الأولى من مُبادرة حياة كريمة.

وأشار التقرير إلى أهم إنجازات القطاع حيث تم تنفيذ نحو 111 برنامجًا في إطار بناء الإنسان الـمصري، و35 برنامجًا في إطار حماية الأمن القومي، وستة برامج في مجال النهوض بمستويات التشغيل، و18 برنامجًا في إطار التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وذلك بإجمالي نحو 16.4 مليون فرصة مُشاركة من النشء والشباب على مستوي كل البرامج، تنظيم 75 بطولة دولية وإقليمية، إلى جانب تطوير 315 ملعبًا خماسيًا، وإنشاء وتطوير (48) مبنى إداريا، و31 سورًا، و300 مركز أدوات رياضية، و150 صالة لياقة بدنية، تطوير ثلاث صالات مُغطاة بالأندية الرياضية، وخمسة حمامات سباحة، ووحدة طب رياضي، و32 ملعبًا رياضيًا مفتوحًا، واستكمال ستة أندية رياضية، ومُجمعًا رياضيًا، وإنشاء عدد (2) نادي لذوي القُدرات الخاصة، والانتهاء من 41 مركز شباب ضمن مبادرة حياة كريمة من موازنة الوزارة، ونحو 575 مركزًا من موازنة الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان.

وزارة التخطيط الخدمات الشبابية منشأت شبابية ملعب رياضي خطة مدن شبابية

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