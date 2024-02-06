الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السعيد: إعلان عروض بيع "وطنية للبترول" خلال يومين.. واستغلال مبانى 13 وزارة (خاص)

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه سيتم إعلان العروض المالية النهائية لبيع حصة من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأضافت الوزيرة، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الحكومة ستحسم مصير صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الطاقة من الرياح بنهاية الربع الأول من العام الحالى 2024، مؤكدة تلقي عدد من العروض قبل الأعلى سعرًا منها بقيمة 300 مليون دولار، على أنه ستتم الترسية بعد إعطاء مهلة للفحص النافي للجهالة لمدة 60 يومًا.

وحول خطة استغلال مبانى الوزارات، كشفت الدكتورة هالة السعيد عن الاستعانة بجهة دولية لدراسة خطة استغلال مباني الوزارات التي انتقلت إلى حوزة صندوق مصر السيادي بعد إلغاء صفة النفع العام عنها، تمهيدًا للبدء في إجراء تقييم المباني تقييمًا دوليًا وآخر محليًا، قبل طرحها على مستثمرين.

إزالة النفع العام عن 13 مبنى وزارة

وأوضح أن تلك المرحلة ستشمل أراضي ومباني تابعة لـ13 وزارة في وسط القاهرة، منها الدواوين الرئيسية لعدد من أهم الوزارات السيادية والخدمية، تمت إزالة صفة النفع العام عنها بقرار جمهوري رقم 13 لسنة 2024، وهي وزارات الخارجية، والعدل، والمالية، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والتنمية المحلية، والنقل، والسياحة والآثار، والإنتاج الحربي، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، ومبنى تابع لوزارة الصناعة.

أما على صعيد توقعات النمو الاقتصادي، قالت السعيد إن الحكومة خفضت توقعات النمو إلى 3% للعام المالي الحالي 2023/ 2024 بدلًا من 4.2%، كما كان متوقعًا في وقت سابق، للتحوط من تداعيات الأزمة الاقتصادية والأوضاع الجيوسياسية المضطربة في المنطقة خلال المرحلة الراهنة.

وزيرة التخطيط العاصمة الإدارية الوزارات مبانى الوزارات محطات وطنية جبل الزيت هالة السعيد

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