الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 9.76% زيادة فى عدد مشتركى الإنترنت فائق السرعة المتنقل فى 2023

خدمة الإنترنت
خدمة الإنترنت

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت، حيث يحتفل العالم بهذا اليوم خلال شهر فبراير من كل عام، تحت رعاية شبكة إنسيف (Insafe) وهي إحدى مبادرات مشروع الاتحاد الأوروبي (Safeborders Project).

وبدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2005 وتحتفل به تقريبًا 190 دولة وإقليم حول العالم بغرض تشجيع الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت والهواتف المحمولة وخاصة بعد أن أصبح للإنترنت أهمية كبرى في جميع مناحي الحياة.

اليوم العالمي للإنترنت

 

ويأتي شعار هذا العام تحت عنوان "معًا من أجل إنترنت أفضل" لذا فعلينا أن نعلم أن التوجه الحالي حول العالم هو تحسين خدمة الإنترنت بجميع ما تشمله من عناصر سواء من بنية تحتية للخدمة أو تطوير المواقع بإستخدام أفضل وسائل عرض للمستخدم، حيث أصبح الإنترنت حاليًا هو المصدر الرئيسي للوصول إلى الأخبار أو المعلومات في جميع نواحي الحياة.

عدد المشتركين في خدمة الإنترنت


وأظهرت نتائج أهم الإحصاءات وصول عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة المتنقل 75.80 مليون مشترك حتى نوفمبر 2023 مقابل 69.06 مليون مشترك في نوفمبر 2022. بنسبة زيادة قدرها 9.76% وتأتي هذه الزيادة نتيجة للإتاحة العالية لخدمات الهاتف المحمول.
 

تراجع أعداد المشتركين النشطين في خدمة الإنترنت فائق السرعة

 

وتبين أن إجمالي عدد المشتركين النشطين في خدمة الإنترنت فائق السرعة بلغ 10.70 مليون مشترك حتى نوفمبر 2023 مقابل 10.94 مليون مشترك لعدد المشتركين بوجه عام في نوفمبر 2022 بنسبة انخفاض قدرها 2.19% ويأتي هذا الانخفاض نتيجة لتغيير طريقة الحساب من المشتركين بوجه عام إلى المشتركين النشطين.

ويتواكب هذا التطور فى مؤشرات تغطية خدمات الانترنت مع توسع الدولة فى التحول الرقمي وتحسين كفاءة تغطية خدمات الإنترنت. 

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