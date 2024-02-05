"الإحصاء": 170 مليار جنيه تكلفة علاج المواطنين على نفقة الدولة خلال 5 سنوات

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن الدولة أنفقت 170.4 مليار جنيه على تكاليف علاج المواطنين على نفقة الدولة بالداخل والخارج خلال الفترة بين عامى 2018 و2022، منها 134.5 مليار جنيه للعلاج بالداخل، و35.9 مليار جنيه للعلاج بالخارج، وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين استفادوا من العلاج على نفقة الدولة 15.9 مليون مريض.

العلاج على نفقة الدولة

وأوضح جهاز الإحصاء، حسب تقرير حصلت عليه "الدستور"، أن العدد الأكبر من المرضي الذين حصلوا على علاج على نفقة الدولة كان فى الداخل بعدد 15.2 ألف مريض خلال الفترة بين عامى 2018 و2022، مقابل 74 مريضًا تم علاجهم بالخارج على نفقة الدولة، وارتفعت تكلفة علاج المواطنين إلى نحو 14.3 مليار جنيه خلال عام 2022 مقابل 11.096 مليار جنيه مقابل 2021 بزيادة بلغت قيمتها 3.3 مليار جنيه بنسبة 30%.

وعلى أساس سنوى، بلغ عدد المرضي الذين تم علاجهم بالداخل على نفقة الدولة 3.349 مليون مريض بتكلفة إجمالية قدرها 14.385 مليار جنيه، بمتوسط تكلفة المريض 4295 جنيه، وجاء تخصص الباطنة فى المرتبة الأولى بعدد 1.9 مليون مريض، يليها الأورام بعدد 567.6 ألف مريض، عيون 162 ألف مريض، عصبية 132.9 ألف مريض، جراحة 129.2 ألف مريض، نساء 107.5 ألف مريض.

قرارات العلاج بالخارج

أما على صعيد العلاج بالخارج، بلغ عدد المرضي الذين حصلوا على قرارات علاج على نفقة الدولة خلال عام 2022 نحو 11 مريضًا بتكلفة 4.8 مليون جنيه بمتوسط تكلفة علاج 350.6 ألف جنيه، ووزعت قرارات العلاج بين إيطاليا، وإنجلترا، وألمانيا، وفرنسا، وأمريكا.

وأظهر تقرير الإحصاء، إنشاء أكثر من 9 آلاف مستشفي بين عامى 2017 و2021، بواقع 1770 مستشفي فى 2017 و1848 مستشفي فى 2018 و1782 مستشفي فى 2019 و1798 مستشفي فى عام 2020، و1809 مستشفيات عام 2021، وسجل عدد الأطباء البشريين ارتفاعات مطردة من 128 ألف طبيب فى عام 2017 لـ 130.8 ألف طبيب فى عام 2021، كما ارتفع عدد كوادر التمريض من 212.062 ألف كادر فى عام 2017 لـ 216.306 ألف كادر في عام 2021.