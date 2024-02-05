الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 5.0% ارتفاعًا في قيمة العجز بالميزان التجاري خلال شهر

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيـمة العجز في الميزان التجارى إلى حدود 3.07 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 2.92 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة ارتفاع  قدرها 5.0 ٪.

 أهم مؤشرات الصادرات


ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى انخفاض قيمـة الصادرات بنسبة 20.6٪، حيـث بلغـت 3.21 مليـار دولار خـلال شهــر نوفمبر  2023  مقابــل  4.04 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلــى انخفــاض  قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها: 
(ملابس جاهزة  بنسبة  4.5٪،  منتجات البترول  بنسبة  23.7٪، البترول الخام  بنسبــة  28.6%  أسمدة بنسبة 59.6 ٪). 

ارتفاع الصادرات المصرية من بعض السلع


بينما ارتفعت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر نوفمبر 2023  مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 26.6%، فواكه طازجه  بنسبة  4.2%، منتجات مسطحه بالدرفله من حديد أو صلب  بنسبة  324.5٪،  سجاد وكليم  بنسبة  12.0% ).


أهم مؤشرات الواردات


وفى المقابل، انخفضت  قيمة الواردات بنسبة  9.9٪ حيث  بلغت  6.28 مليار دولار خـلال شهــر نوفمبر  2023  مقابــل  6.96  مليار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض  قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا:  (قمح بنسبـــة  41.0%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 1.7 %، ذره  بنسبــه 5.0 %، فول صويا  بنسبــة 14.6%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( منتجات البترول  بنسبة  19.1%، مواد أوليه من حديد او صلب بنسبة 53.4 %، سيارات ركوب بنسبة 108.2%، مواد كيماويه عضويه وغير عضويه  بنسبـة 0.1 ٪ ).

الاحصاء الميزان التجارى الصادرات الصادرات المصرية الواردات

مواد متعلقة

جائزة مصر للتميز الحكومي والبريد المصري يجتمعان لمتابعة تحكيم جوائز التميز الداخلية بالهيئة

جامعة أمريكية تمنح "مصر لريادة الأعمال" شهادة الشراكة التعليمية

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقى رئيس البنك الإسلامى للتنمية لبحث سبل التعاون المشترك

أشرف العربي يناقش مع الشباب التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري وفرص تحقيق التنمية

القومى للحوكمة: تفعيل مركز الخدمات التعليمية الإلكترونى لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار

الإحصاء: 4.3 مليار دولار صادرات مصرية لدول الخليج خلال 10 أشهر

الإحصاء: 48% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا خلال 11 شهرا

التنظيم والإدارة: تأهيل القيادات الحكومية فى 88 جهة

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

مفاجآت صادمة.. ماذا وجد جيش الاحتلال الإسرائيلى داخل أنفاق خان يونس؟

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى