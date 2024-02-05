"الإحصاء": 5.0% ارتفاعًا في قيمة العجز بالميزان التجاري خلال شهر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيـمة العجز في الميزان التجارى إلى حدود 3.07 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 2.92 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة ارتفاع قدرها 5.0 ٪.

أهم مؤشرات الصادرات



ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى انخفاض قيمـة الصادرات بنسبة 20.6٪، حيـث بلغـت 3.21 مليـار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2023 مقابــل 4.04 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلــى انخفــاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها:

(ملابس جاهزة بنسبة 4.5٪، منتجات البترول بنسبة 23.7٪، البترول الخام بنسبــة 28.6% أسمدة بنسبة 59.6 ٪).

ارتفاع الصادرات المصرية من بعض السلع



بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر نوفمبر 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 26.6%، فواكه طازجه بنسبة 4.2%، منتجات مسطحه بالدرفله من حديد أو صلب بنسبة 324.5٪، سجاد وكليم بنسبة 12.0% ).



أهم مؤشرات الواردات



وفى المقابل، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 9.9٪ حيث بلغت 6.28 مليار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2023 مقابــل 6.96 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: (قمح بنسبـــة 41.0%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 1.7 %، ذره بنسبــه 5.0 %، فول صويا بنسبــة 14.6%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( منتجات البترول بنسبة 19.1%، مواد أوليه من حديد او صلب بنسبة 53.4 %، سيارات ركوب بنسبة 108.2%، مواد كيماويه عضويه وغير عضويه بنسبـة 0.1 ٪ ).