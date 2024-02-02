أشرف العربي يناقش مع الشباب التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري وفرص تحقيق التنمية

استضافت وزارة الشباب والرياضة، الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي في حوار مفتوح مع الشباب، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، للحديث عن الاقتصاد المصري بين الحاضر والمستقبل في ظل الأزمات المحيطة، وذلك في إطار سلسلة البرامج التدريبية واللقاءات الحوارية التي تنفذها الإدارة المركزية للتعليم المدني ووحدة السياسات بالوزارة لتعزيز وعي الشباب المصري بالقضايا الدولية والتنمية السياسية للشباب، والحرص على مواصلة الحوار والنقاش المجتمعي مع قادة الفكر والمسؤوليين التنفيذيين في مؤسسات الدولة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية ذات الأهمية.

وفي مستهل حديثه أشاد الدكتور أشرف العربي بالجهد الكبير الذي تبذله وزارة الشباب والرياضه في تمكين الشباب وتأهيلهم ورفع قدراتهم بشكل كبير، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء مع مجموعه من الشباب المصري الواعد، واستمرار التعاون المشترك بين الوزارة والمعهد في أطر عدة.

الوضع الحالي للاقتصاد العالمــي

وتناول العربي في حديثه مجموعة من القضايا والموضوعات الهامة على الساحتين المحلية والدولية، من بينها مخاطــر الوضع الحالي للاقتصاد العالمــي وتداعياته على الاقتصاد المصري.



وأثناء حديثه عن دور الشباب في تحقيق التنمية، أكد العربي على أهمية الشباب في بناء مستقبل مصر، إذ يمثلون ثروة وطنية يجب الاستثمار فيها، موضحًا أهمية التخطيط القومي في تحقيق التنمية المستدامة.

وأجاب رئيس معهد التخطيط القومي على تساؤلات الشباب حول وضع الاقتصاد المصري وما يعانيه من اختلالات هيكلية جسيمة منذ عقود، وهو ما يستلزم ضرورة تبني إصلاحات هيكلية حقيقية للقضاء على الفساد وتعزيز الشفافية، والعدالة الاجتماعية، وتحقيق التغير الإيجابي الداعم للنمو الاقتصادي.

بيئة اقتصادية جاذبة

وناقش العربي مع الشباب أبعاد العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص مؤكدا على ضرورة قيام كل طرف بدوره في خلق بيئة اقتصادية جاذبة وداعمة للاستثمار.



وإلى جانب ما سبق من جانبهم، عبّر الشباب عن شكرهم لوزارة الشباب والرياضة على تنظيم هذا اللقاء، مؤكدين على أهمية الحوار مع المسؤولين لبحث المشكلات التي تواجههم والوصول إلى حلول مناسبة.

هذا وقد حضر اللقاء د. عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، ود. عصام سراج الدين مساعد وزير الشباب والرياضة للتسويق والاستثمار، ومصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات والشئون الاستراتيجية وعدد كبير من الشباب.