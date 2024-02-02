الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أشرف العربي يناقش مع الشباب التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري وفرص تحقيق التنمية

الدكتور أشرف العربى
الدكتور أشرف العربى

استضافت وزارة الشباب والرياضة، الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي في حوار مفتوح مع الشباب، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، للحديث عن  الاقتصاد المصري بين الحاضر والمستقبل في ظل الأزمات المحيطة، وذلك في إطار سلسلة البرامج التدريبية واللقاءات الحوارية التي تنفذها الإدارة المركزية للتعليم المدني ووحدة السياسات بالوزارة لتعزيز وعي الشباب المصري بالقضايا الدولية والتنمية السياسية للشباب، والحرص على مواصلة الحوار والنقاش المجتمعي مع قادة الفكر والمسؤوليين التنفيذيين في مؤسسات الدولة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية ذات الأهمية.
وفي مستهل حديثه أشاد الدكتور أشرف العربي بالجهد الكبير الذي تبذله وزارة الشباب والرياضه في تمكين الشباب وتأهيلهم ورفع قدراتهم بشكل كبير، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء مع مجموعه من الشباب المصري الواعد، واستمرار التعاون المشترك بين الوزارة والمعهد في أطر عدة. 

الوضع الحالي للاقتصاد العالمــي

وتناول العربي في حديثه مجموعة من القضايا والموضوعات الهامة على الساحتين المحلية والدولية، من بينها مخاطــر الوضع الحالي للاقتصاد العالمــي وتداعياته على الاقتصاد المصري.

بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى.. معهد التخطيط يناقش التحول الأخضر فى مصر


وأثناء حديثه عن دور الشباب في تحقيق التنمية، أكد العربي على أهمية الشباب في بناء مستقبل مصر، إذ يمثلون ثروة وطنية يجب الاستثمار فيها، موضحًا أهمية التخطيط القومي في تحقيق التنمية المستدامة.
وأجاب رئيس معهد التخطيط القومي على تساؤلات الشباب حول وضع الاقتصاد المصري وما يعانيه من اختلالات هيكلية جسيمة منذ عقود، وهو ما يستلزم ضرورة تبني إصلاحات هيكلية حقيقية للقضاء على الفساد وتعزيز الشفافية، والعدالة الاجتماعية، وتحقيق التغير الإيجابي الداعم للنمو الاقتصادي.

بيئة اقتصادية جاذبة

وناقش العربي مع الشباب أبعاد العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص مؤكدا على ضرورة قيام كل طرف بدوره في خلق بيئة اقتصادية جاذبة وداعمة للاستثمار.

txt

القومى للحوكمة: تفعيل مركز الخدمات التعليمية الإلكترونى لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار


وإلى جانب ما سبق من جانبهم، عبّر الشباب عن شكرهم لوزارة الشباب والرياضة على تنظيم هذا اللقاء، مؤكدين على أهمية الحوار مع المسؤولين لبحث المشكلات التي تواجههم والوصول إلى حلول مناسبة.
هذا وقد حضر اللقاء د. عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، ود. عصام سراج الدين مساعد وزير الشباب والرياضة للتسويق والاستثمار، ومصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات والشئون الاستراتيجية وعدد كبير من الشباب.

الشباب والرياضة أشرف العربي حوار مفتوح الاقتصاد المصرى ثروة الوطن

مواد متعلقة

القومى للحوكمة: تفعيل مركز الخدمات التعليمية الإلكترونى لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار

الإحصاء: 4.3 مليار دولار صادرات مصرية لدول الخليج خلال 10 أشهر

الإحصاء: 48% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا خلال 11 شهرا

التنظيم والإدارة: تأهيل القيادات الحكومية فى 88 جهة

البدء في إنشاء 15330 فصلا وتطوير 24 مستشفى بقرى حياة كريمة (إنفوجراف)

بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى.. معهد التخطيط يناقش التحول الأخضر فى مصر

"التخطيط" تستعرض مستهدفات مشروع "حياة كريمة" بخطة "2023 - 2024"

التخطيط تقدم روشتة تعزيز الصادرات الزراعية المصرية ودفع القطاع التصديرى

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار مفاجئ لمنتخب بوركينا فاسو قبل مواجهة مصر بتصفيات المونديال

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

بلجيكا تستدعى السفير الإسرائيلى

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

شركة خالدة للبترول تعلن عن وظائف شاغرة في الشؤون الطبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟