الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 48% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا خلال 11 شهرا

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا لتسجل 1.6 مليار دولار خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 48%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من ليبيا 61.7 مليون دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 85.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 28 %.

ارتفاع التبادل التجاري مع ليبيا 

كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وليبيا لتصل إلى 1.7 مليار دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 42%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ليبيا خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023

1. منتجات ومصنوعات من خزف وأحجار وأسمنت بقيمة 322.5 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 145.8 مليون دولار.

3. وقود وزيوت بقيمة 123.4 مليون دولار.

4. خلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 81.4 مليون دولار.

5. خضروات وفواكه بقيمة 142.9 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من ليبيا خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023

1. حديد وصلب بقيمة 39.2 مليون دولار.

2. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 15.3 مليون دولار.

الاستثمارات الليبية فى مصر 

وسجلت قيمة الاستثمارات الليبية في مصر 19.9 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 19.3 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 3.1 %.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بليبيا 4.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 4.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الليبين العاملين في مصر 3000 دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 14 ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 87.6%.

وسجل عدد سكان مصر 105.9 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان ليبيا 6.9 مليون نسمة عام 2023.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة ليبيا طبقًا لتقديرات البعثة 300 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.

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