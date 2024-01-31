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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 0.55% انخفاضًا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر نوفمبر2023. 

نشاط الصناعات التحويلية


وحدث الجهاز منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012 - 2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النشـاط الـصناعي (ISIC Rev.4)، وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012 - 2013)، وذلك منذ يناير 2020.


بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 96.25 خلال شهر نوفمبر2023 (أولـي) مقابل 96.78 خلال شهر اكتوبر 2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.55٪.

وحول الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا، أظهرت بيانات النشرة ارتفاع الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية إلى نحو 119.50 خلال شهر نوفمبر 2023 مقارنة بشهر اكتوبر 2023 حيث بلغ 116.55 بنسبه ارتفاع قدرها 2.53٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

صناعة منتجات التبغ

وبلغ الرقم القياسي لصناعة منتجات التبغ 176.63 خلال شهر نوفمبر2023 مقارنة بشهر اكتوبر 2023حيـث بلغ 136.20 بنسبة ارتفاع قـدرها 29.68٪، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية الأكثر تراجعا 

أما عن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية بلغ 104.21 خلال شهر نوفمبر2023، مقارنة بشهر اكتوبر 2023، حيث بلغ 110.56، بنسبـة انخفاض قدرهــا 5.74٪، وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

الرقم القياسي لصناعة المعادن

وبلــغ الرقم القياسي لصـناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) نحو 84.51 خلال شهر نوفمبر2023 مقارنة بشهر أكتوبر 2023، حيث بلغ 89.08 بنسبة انخفاض قدرها 5.13٪ وذلك وفقًا لاحتياجات السوق.

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