الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

95430 متقدمًا للفوز في المسابقة

الأربعاء.. وظائف حكومية جديدة فى التعليم والبريد والخبراء والطب الشرعى

د.صالح الشيخ
د.صالح الشيخ

أعلن د. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سيعُلن بعد غدٍ الأربعاء عن مسابقات لشغل وظائف جديدة بعدة جهات، على أن يفتح باب التقديم بها لاحقًا، ومن هذه الجهات وزارتي الأوقاف والبيئة والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

مسابقات وظائف جديدة 

ومن المقرر أن يتاح التقديم في مسابقتي شغل وظائف ائمة وعمال بوزارة الأوقاف للحاصلين على مؤهل دراسي بتقدير مقبول فأعلى، والأشخاص دون سن الـ40 عامًا، مؤكدًا أن الإقبال على بوابة الوظائف كبير جدًا، حيث بلغ عدد المتقدمين في مسابقات شغل وظائف بجهات التربية والتعليم والهيئة القومية للبريد ومصلحتي الطب الشرعي والخبراء بوزارة العدل بلغ ٩٥٤٣٠ متقدمًا.

جاء ذلك خلال كلمة للشيخ خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد بدوى، وحضور النائبين أحمد نشأت منصور ومارثا محروس وكيلا اللجنة.

جهود التحول الرقمي

واستعرض الشيخ جهود الجهاز في مجال التحول الرقمي وما تم إنجازه في هذا الصدد، التي أسفرت عن بدء عمل الجهاز ليوم واحد من المنزل أسبوعيا، بدءا من 12 سبتمبر الماضي، وذلك لعدد من الإدارات المركزية بالجهاز؛ الذي جاء ذلك بعد تسليم جميع الموظفين في هذه الإدارات أجهزة" لاب توب" أو "تابلت" وAPN (شبكة اتصال مؤمنة)، والتأكد من جاهزية منظومة العمل الداخلي الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى اختبارها لمدة كافية.

وفي رده على استفسار اللجنة بخصوص كيف وصل الجهاز إلى منظومة العمل الداخلي الرقمي، أوضح الشيخ أن المنظومة جاءت نتيجة عمل دءوب استمر على مدار ٥ سنوات؛ إذ قام الجهاز بتنفيذ مشروع الذاكرة المؤسسية، والذي تم من خلاله تحويل ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية؛ تمهيدا لرقمنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل أروقة الجهاز، حيث نفذ الجهاز مشروع الذاكرة المؤسسية، الذي تم من خلاله تحويل ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية؛ تمهيدا لرقمنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل أروقة الجهاز.

رقمنة 18 مليون مستند 

وكشف الشيخ عن أنه تم الانتهاء بالفعل من رقمنة أكثر من 18 مليون مستند، بالتوازي مع إنشاء منظومة العمل الداخلي الرقمي مدعومة بأرشيف رقمي يضم المستندات التي لدى الجهاز، حيث أصبحت المنظومة هي الآلية الرقمية للعمل داخل الجهاز بدلا من دورة العمل الورقية، كما أنه تمت إعادة هندسة كل إجراءات العمل، مشيرا إلى أنه في إطار استكمال منظومة رقمنة العمل، أنشأ الجهاز أيضا منظومة التراسل المؤسسي الرقمي للربط بينه وبين وحدات الجهاز الإداري للدولة وتم بالفعل الربط مع العديد من الجهات، والتي تلقى الجهاز من خلالها 10 آلاف و663 مراسلة خلال شهر أغسطس الماضي فقط.

وأوضح أن منظومات العمل الرقمية، سواء الخاصة بالذاكرة المؤسسية الرقمية أو منظومة العمل الداخلي الرقمي أو التراسل المؤسسي الرقمي قد تمت بواسطة أبناء الجهاز وتم تطويرها بواسطة العاملين به بدءا من إعادة هندسة الإجراءات مرورا بتطوير دورات العمل وانتهاء بتطوير التطبيقات الإلكترونية وتنفيذها واختبارها.

وفي توضيح رئيس الجهاز لفرص ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية، قال إن جميع المسابقات التي ينفذها الجهاز يخصص نسبة 5٪ من الوظائف المعلن عنها للأشخاص ذوي الإعاقة، وقام الجهاز بإنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات لذوي الإعاقة ليتنافس المتقدمين ذوي الإعاقة، فيما بينهم بالآلية التي تناسب إعاقتهم.

وظائف جديدة مسابقات التنظيم والإدارة الوظائف الحكومية وظائف ذوي الإعاقة

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