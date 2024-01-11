وزارة التخطيط تبدأ تصعيد قيادات جديدة فى 11 إدارة

تبدأ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تصعيد قيادات جديدة فى عدد من الوظائف الشاغرة لديها وهى: مدير عام الإدارة العامة لإعداد الخطة الاستثمارية، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الخطة الاستثمارية، مدير عام الإدارة العامة للتجارة والصناعة والسياحة، مدير عام الإدارة العامة للزراعة والري، مدير عام الإدارة العامة للإسكان والمرافق، مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني، مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، مدير عام الإدارة العامة لوحدة الاقتصاد الكلي وتحليل سوق العمل، مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا، مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، مدير عام الإدارة العامة للأمن.



موعد التقديم لوظائف وزارة التخطيط



ووفق منشور حصلت عليه "الدستور"، سيتم شغل تلك الوظائف القيادية من خلال إعلان مركزى يشرف عليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث يستمر تلقي طلبات شغل الوظائف الشاغرة اعتبارًا من اليوم 11 يناير 2024 حتى 11 فبراير من العام نفسه، وتقدم الطلبات والمستندات مستوفاة وتسلم باليد للسيد المشرف على الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالوزارة.



الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم



وترفق الطلبات بالمستندات الآتية: السيرة الذاتية، بيان حالة وظيفية معتمد مبينًا به التدرج الوظيفي والتأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية وتقارير كفاية الأداء عن الثلاث سنوات السابقة والجزاءات إن وجدت (لموظفي الجهاز الإداري للدولة)، بيان عن أبرز الإنجازات والاسهامات السابقة والاقتراحات لتطوير الإدارة العامة المعنية، عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي، عدد 6 صور شخصية، المؤهل العلمي، صورة الشهادة العسكرية (للذكور)، صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولن تقبل الطلبات غير المستوفاة أو التي ترد بالبريد أو بعد الميعاد الخاص بنهاية التقديم.