الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اجتماعات الصندوق السيادي وجوائز التميز تتصدر نشاط وزارة التخطيط خلال 24 ساعة

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم نشاط مكثف، علي صعيد العديد من الملفات في مقدمتها تدريب وتأهيل العاملين بالدولة وإطلاق جوائز التميز الداخلية، وفيما يلي نستعرض أبرزها:

إطلاق برامج تأهيل وتدريب

احتفل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بتخريج 3 دفعات من البرنامج التدريبي "قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية" لعدد 86 من القيادات العليا بالجهاز الإداري بالدولة يمثلون 12 جهة حكومية.

"القومي للحوكمة" يحتفل بتخريج 3 دفعات من برنامج "قيادة التغيير في المنظمات"

جوائز التميز الداخلية 

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي اجتماع لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية بجامعة بورسعيد برئاسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على الجائزة، بحضور د. أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بالجامعة في نسختها الأولى.

 • "مصر للتميز" تتابع أعمال تحكيم جوائز التميز الداخلية بجامعة بورسعيد

بدأت الحكومة التحرك فعليًا في إعادة استغلال مبانى الوزارات والجهات المنتقلة حديثًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بناءً على تصور أعدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وموافقة رئيس الوزراء، على نحو يضمن تحقيق العائد الأمثل منها بالشراكة بين صندوق مصر السيادي ومستثمرين محليين وعرب وأجانب.

نقل تبعية مبانى 14 وزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للصندوق السيادي

أعلن د.صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سيعُلن بعد غدٍ الأربعاء عن مسابقات لشغل وظائف جديدة بعدة جهات، على أن يفتح باب التقديم بها لاحقًا، ومن هذه الجهات وزارتي الأوقاف والبيئة والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ومن المقرر أن يتاح التقديم في مسابقتي شغل وظائف ائمة وعمال بوزارة الأوقاف للحاصلين على مؤهل دراسي بتقدير مقبول فأعلى، والأشخاص دون سن الـ40 عامًا، مؤكدًا أن الإقبال على بوابة الوظائف كبير جدًا، حيث بلغ عدد المتقدمين في مسابقات شغل وظائف بجهات التربية والتعليم والهيئة القومية للبريد ومصلحتي الطب الشرعي والخبراء بوزارة العدل بلغ ٩٥٤٣٠ متقدمًا.

الأربعاء.. وظائف حكومية جديدة فى التعليم والبريد  والخبراء والطب الشرعى

وزارة التخطيط تدريب جوائز التميز القومي للحوكمة صندوق مصر السيادي

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