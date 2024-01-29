الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التخطيط: تأهيل 20 قرية ريفية لقرى خضراء ضمن "حياة كريمة"

حياة كريمة
حياة كريمة

تستهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأهيل 20 قرية في 20 محافظة ريفية، لقرى خضراء، وفقًا لمجموعة من المعايير المتعلقة بـ3 محاور أساسية (المياه، الطاقة، الموارد).

تأهيل 20 قرية فى 20 محافظة ريفية لقرى خضراء  

وأشار تقرير لوزارة التخطيط إلى تأهيل قرية "فارس" بمحافظة أسوان، للحصول على شهادة "ترشيد" كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية عام 2022، وكذلك حصول قرية "نهطاي" في محافظة الغربية على شهادة "ترشيد" كثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية عام 2023.

وأكد التقرير أن الدولة تعمل على الربط بين مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، حيث تستهدف الخطة الاستثمارية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 بتوجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، من خلال توجيه حوالي 410 مليار جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجّهه للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهه لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات.

وأوضح أنه يتم تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات من أبرزها مشروع القطار الـكهربائي،  الـمونوريل، محطات الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس.

ولفت التقرير إلى سعي الدولة لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال إطلاق وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية عام 2021 بتعاون وثيق ومثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة، والذي يحدد المعايير العامة والارشادية التي تستهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة في الخطط التنموية، بما يعظم عائد الاستثمار العام ومردود التنمية ويحسن جودة حياة المواطنين.

وأوضح التقرير أن ذلك يأتي بالعمل على  تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من  15% عام 20/2021 إلى 40% العام الجاري (23/2024)، ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025.

خضراء قرى خضراء وزارة التخطيط قرية فارس حياة كريمه

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