الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التخطيط تفتتح المرحلة الأولى من مشروع الجذب السكانى "بشائر خير الوادى"

جولة وزيرة التخطيط
جولة وزيرة التخطيط فى الوادي الجديد

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من مشروع الجذب السكاني "بشائر خير الوادي"، بحضور محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

خطة الجذب السكانى

وأكدت الوزيرة أن المشروع يهدف إلى توطين الأسر الوافدة من كل محافظات الجمهورية في إطار خطة الجذب السكاني التي تنفذها الدولة لتنمية المحافظة، مؤكدةً أن المرحلة الأولى من المشروع تضم ٢٢٥ منزلا متكامل الخدمات والذين تم تنفيذهم بالتعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي، كما تم الحرص على توفير كافة سبل الحياة الكريمة لقاطني القرى والتي تشمل مدرسة ومسجد ونقطة إسعاف ومحال تجارية ومخبز وملاعب رياضية.

تفقد الوحدات السكنية 

وأوضح المحافظ أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع التي تضم ١٥٠ منزلًا، معربًا عن تقديره الدعم الدائم من الوزارة والبنوك الوطنية لاستكمال مراحل المشروع وتذليل أي معوقات تواجه التنفيذ.

وتفقدت السعيد والزملوط، الوحدات السكنية المُسلّمة للمستفيدين من المشروع والخدمات المقدمة للأهالي، كما سلما عددًا من عقود المنازل للمستفيدين الوافدين من مختلف محافظات الجمهورية.

تفقد مشروع المنزل الريفي صديق البيئة

كانت الدكتورة هالة السعيد، قد تفقدت مشروع المنزل الريفي صديق البيئة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك فى مستهل زيارتها اليوم للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية، وكان في استقبالها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.  

وزيرة التخطيط لدكتورة هالة السعيد مشروع الجذب السكاني بشائر خير الوادي المنزل الريفي

مواد متعلقة

وزيرة التخطيط: الدولة حريصة على جذب وتشجيع فرص الاستثمار البيئى والمناخى

وزيرة التخطيط تتفقد "المنزل البيئي" بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

عاجل بالأسماء.. الزمالك يقيد 4 صفقات جديدة فى قائمته الشتوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى