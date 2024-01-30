وزيرة التخطيط تفتتح المرحلة الأولى من مشروع الجذب السكانى "بشائر خير الوادى"

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من مشروع الجذب السكاني "بشائر خير الوادي"، بحضور محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

خطة الجذب السكانى

وأكدت الوزيرة أن المشروع يهدف إلى توطين الأسر الوافدة من كل محافظات الجمهورية في إطار خطة الجذب السكاني التي تنفذها الدولة لتنمية المحافظة، مؤكدةً أن المرحلة الأولى من المشروع تضم ٢٢٥ منزلا متكامل الخدمات والذين تم تنفيذهم بالتعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي، كما تم الحرص على توفير كافة سبل الحياة الكريمة لقاطني القرى والتي تشمل مدرسة ومسجد ونقطة إسعاف ومحال تجارية ومخبز وملاعب رياضية.

تفقد الوحدات السكنية

وأوضح المحافظ أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع التي تضم ١٥٠ منزلًا، معربًا عن تقديره الدعم الدائم من الوزارة والبنوك الوطنية لاستكمال مراحل المشروع وتذليل أي معوقات تواجه التنفيذ.

وتفقدت السعيد والزملوط، الوحدات السكنية المُسلّمة للمستفيدين من المشروع والخدمات المقدمة للأهالي، كما سلما عددًا من عقود المنازل للمستفيدين الوافدين من مختلف محافظات الجمهورية.

تفقد مشروع المنزل الريفي صديق البيئة

كانت الدكتورة هالة السعيد، قد تفقدت مشروع المنزل الريفي صديق البيئة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك فى مستهل زيارتها اليوم للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية، وكان في استقبالها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.