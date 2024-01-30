الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التخطيط: الوادى الجديد نموذج متميز وفريد فى تطوير المبانى الحكومية

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أشادت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشروعات القرى النموذجية والمشروعات الزراعية بمحافظة الوادي الجديد ومشروعات الخدمات الطبية والتعليمية، ومجمع الخدمات الحكومية المتميز وغيرها من المشروعات بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالقيادات والعاملين بالعاصمة الإدارية لمحافظة الوادي الجديد، خلال زيارتها للمحافظة، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية. 

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حضر اللقاء اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، يحيي أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، د. هبة مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، د. محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكدت السعيد أن محافظة الوادي الجديد تتميز بوجود عدد من المشروعات التنموية، موضحة أن التنمية حقيقية تكون على مستوى المحافظات من خلال المشروعات الموجودة على أرض الواقع.

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مقومات محافظة الوادي الجديد 


وأكدت السعيد أن نجاح الوادي الجديد في وجود هذا الكم من المشروعات المطورة يرجع إلى وجود قيادة متميزة وكفاءة العاملين بالمحافظة، موضحة أن محافظة الوادي الجديد تتميز بوجود مقومات طبيعية بتوافر كبير للطاقة الشمسية بالمحافظة؛ مما أسهم في إقامة محطة للطاقة الشمسية بها، لتصبح من المحافظات الرائدة في توفير طاقة شمسية متجددة.
وأوضحت أن الوادي الجديد تعد نموذجا متميزا وفريدا في تطوير المباني الحكومية، فهي المحافظة الوحيدة التي تمتلك مجمعا للخدمات الحكومية بهذا الشكل المتميز والمتطور.

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جائزة مصر للتميز الحكومي

وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدور السيدات العاملات بالمحافظة، مشيدة بدور المرأة المتميزة التي تقود في إطار جهود الدولة لتمكين المرأة، مشيرة إلى حصول المحافظة على الجوائز الأولى في عدد من المبادرات والمسابقات مثل جائزة مصر للتميز الحكومي وحصولها على جائزة أفضل مركز وأفضل قرية وأفضل موظف حكومي، بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول بمشروع المنزل الريفي صديق البيئة كأفضل مشروع أخضر ذكي بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وزيرة التخطيط هالة السعيد الوادي الجديد المشروعات التنموية جائزة مصر للتميز

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