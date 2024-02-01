التنظيم والإدارة: تأهيل القيادات الحكومية في 88 جهة

نفذ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خطة تأهيل ورفع كفاءة القيادات الحكومية على مستوى 88 جهة بالجهاز الإداري للدولة، خلال النصف الأول من الخطة التدريبية للعام المالي 2023/2024.

برامج تدريبية للقيادات الحكومية

شملت البرامج التدريبية برنامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية من درجة مدير عام في 55 جهة منها: وزارة المالية، وزارة النقل، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة الثقافة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الموارد المائية والرى، المجالس النيابية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، الجهاز المركزى للتعمير، الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، الهيئة العامة للطرق والكبارى، الهيئة العامة للنقل النهرى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ديوان عام محافظة جنوب الوادى، ديوان عام محافظة الشرقية، الأزهر الشريف، مصلحة الطب الشرعي، مصلحة الضرائب العقارية.

برنامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية

ونفذ الجهاز برنامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية من الدرجة العالية على مستوي 17 جهات، منها: وزارة المالية، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة الموارد المائية والرى، وزارة الشباب والرياضة، الأزهر الشريف، الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي، الهيئة القومية للأنفاق، دار الأوبرا المصرية، محكمة النقض، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية،، مصلحة الخبراء، محافظة الغربية، مصلحة الطب الشرعي، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

اعتماد مراكز تدريبية جديدة

وفى سياق متصل، انتهى التنظيم والإدارة من دراسة اعتماد وتجديد اعتماد مراكز تدريبية جديدة فى 32 جهة، مركز التدريب الإدارى بمديرية التنظيم والإدارة فى الإسماعيلية، مدير التدريب الإدارى بمديرية التنظيم والإدارة فى البحيرة، المركز العربي للبحوث والإدارة التابع لدار المعارف، مركز تدريب المشتريات والمخازن والمبيعات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، مركز تدريب شركة مصر الوسطى التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، مديرية التنظيم والإدارة بالغربية، جامعة الأقصر، مركز تدريب الكوادر الفنية لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، مركز تدريب جمعية إدارة الأعمال العربية، الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات.

كما شملت مركز الأهرام للإدارة والحاسبات الإلكترونية، جامعة طنطا، ديوان عام محافظة المنوفية، معهد التخطيط القومي، مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكبارى، مركز التدريب الإدارى بمديرية التنظيم والإدارة بالأقصر، معهد تدريب الموانئ التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، مركز تدريب هيئة الإسعاف المصرية، مركز التدريب الإدارى بمديرية التنظيم والإدارة بالوادى الجديد، مركز التدريب الإدارى بمديرية التنظيم والإدارة ببنى سويف، مركز بحوث الصحراء، مركز معلومات قطاع الأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، مركز التدريب بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مركز التدريب الإدارى فى مديرية التنظيم والإدارة بقنا، مركز البحوث والاستشارات الهندسية فى كلية الهندسة بجامعة طنطا، مركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد بجامعة طنطا، مركز القاهرة الإقليمي التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، مركز أسوان للتدريب والتعليم المستمر بمركز أورام أسوان، مركز أخبار اليوم للتدريب والاستشارات، إدارة التدريب بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، مركز معهد الأهرام الإقليمي للصحافة.