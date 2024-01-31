الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل| "التنظيم والإدارة" يعلن إطلاق مسابقات للتوظيف فى 7 جهات

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مساء اليوم، عن مسابقات للتوظيف في 7 جهات إدارية، ومن المقرر أن يعلن عن تفاصيلها تباعًا خلال النصف الثاني من شهر فبراير المقبل.

وأوضح الجهاز أنه يمكن للراغبين في التقديم متابعة الصفحة الرسمية للتنظيم والإدارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث ينشر عليها الجهاز جميع البيانات والأخبار الصادرة عنه بجانب الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز، وتشمل المسابقات، مسابقة لشغل (24) وظيفة باحث بيئي بوزارة البيئة، ومسابقة لشغل (1000) وظيفة إمام وخطيب و(1000) وظيفة عامل بوزارة الأوقاف.

مسابقات توظيف جديدة

كما تضم المسابقات أيضًا، مسابقة لشغل (250) وظيفة باحث قانوني و(50) وظيفة مهندس بمختلف التخصصات بمصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، ومسابقة لشغل (100) وظيفة سائق و(70) وظيفة عامل رصف بالهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، إلى جانب مسابقة لشغل (24) وظيفة مهندس بناء سفن و(4) وظيفة أخصائي حاسبات آلية بالهيئة العامة للنقل النهرى التابعة لوزارة النقل، ومسابقة أخرى لشغل (18886) وظيفة معلم مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

إعلانات وظائف حكومية جديدة

وسيعلن الجهاز أيضًا عن تفاصيل مسابقة لشغل (120) وظيفة أخصائي زراعي بالحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسابقة لشغل (238) وظيفة بهيئة الأبنية التعليمية.

مسابقة وظائف التربية والتعليم والبريد

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ قد قرر فى وقت سابق مد فترة التقديم في ٤ مسابقات لشغل وظائف بجهات، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الهيئة القومية للبريد، مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، حتى يوم الخميس ١٥ فبراير المقبل بدلًا من ٣١ يناير الجاري، على رابط بوابة الوظائف الحكومية 
Https://jobs.caoa.gov.eg.

وأكد الجهاز تأمين فرصة متكافئة للجميع في التقديم والاختبارات الإلكترونية كالتزام أخلاقي وقانوني. 

كما يهيب الجهاز بالراغبين في التقدم بعدم التعامل مع سماسرة الوظائف، ومن يدعون قدرتهم بمقابل مادي على التقديم الإلكتروني نيابة عنهم أو التأثير في مجريات المسابقة.

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