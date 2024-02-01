البدء في إنشاء 15330 فصلا وتطوير 24 مستشفى بقرى حياة كريمة (إنفوجراف)

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنفوجراف يوضح مستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بخطة العام المالي الحالي 23/2024، والتى تمثلت فيما يلى:

البعد العمرانى

استكمال توصيل وتطوير شبكات مياه الشرب بأطوال 8.5 ألف كم.

استكمال إنشاء وتطوير 3232 محطة تنقيه مياه الشرب.

استكمال شبكات الصرف الصحي لأطوال 21.3 ألف كم.

إنشاء وتطوير 1469 محطة صرف صحي.

استكمال 166 محطات معالجة الصرف الصحي.

استكمال تطوير 166 طريقًا.

استكمال تطوير 113 محطة سكة حديد.

استكمال تطوير 57 تجمعًا حضريًا.

توصيل شبكات الألياف الضوئية لعدد 1466 قرية.

إنشاء وتطوير عدد 846 مكتب بريد.

استكمال مد كابلات وتركيب عدادات وأعمدة إنارة وأكشاك ومحولات كهربائية لعدد 1466 قرية.

توصيل خدمة الغاز الطبيعي لعدد 926 قرية.

مستهدفات التنمية المحلية

استكمال إنشاء وتجهيز 332 مجمعًا حكوميًا.

استكمال وتطوير 128 سوقًا.

إنشاء وتطوير 91 موقعًا للمركبات.

استكمال إنشاء وتطوير 132 نقطة إطفاء.

استكمال تطوير شبكة الطرق المحلية لعدد 1449 قرية.

البعد الاجتماعي

إنشاء وتطوير وتجهيز 15330 فصلًا.

صيانة 1303 مدرسة.

استكمال وتطوير 24 مستشفي مركزي.

استكمال تطوير وتجهيز 1102 وحدة صحية.

إنشاء وتطوير 367 وحدة إسعاف.

استكمال إنشاء 555 عمارة سكنية لمحدودي الدخل.

استكمال إنشاء تطوير وتجهيز 983 مركزًا للشباب.

البعد الاقتصادى

استكمال إنشاء وتجهيز 330 مركزًا للخدمات الزراعية.

إنشاء وتطوير 46 مركزًا لتجميع الألبان.

إنشاء وتطوير 608 كوبرى رى على المجارى المائية.

تأهيل وتبطين الترع بأطوال 6330 كم للمرحلتين الأولى والثانية.

يشار إلى أن خطة التنمية عام 23/2024 تهدف إلى استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من مُبادرة "حياة كريمة" لإتمام نهوها خلال عام الخطة، والتي تم البدء في تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو 2021، وقد خُصّص لها اعتمادات قدرُها 350 مليار جنيه لتنفيذ مشروعاتها التنموية، وتُغطي الـمرحلة الأولى 1477 قرية في 52 مركزًا ويستفيد من خدماتها نحو 19 مليون نسمة، كما تستهدف الخطة البدء في الأعمال الـتمهيدية للـمرحلة الثانية.