التخطيط تقدم روشتة تعزيز الصادرات الزراعية المصرية ودفع القطاع التصديري

رفع معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، عدد من التوصيات بشأن تعزيز الصادرات الزراعية المصرية وزيادة نسبتها إلى الناتج المحلى الإجمالى، ودفع قطاع الزراعة وقطاع تصدير الحاصلات الزراعية إلى النمو بمعدلات أكبر فى ضوء التطورات على الساحة الإقليمية والدولية مؤخرًا.

الصادرات الزراعية المصرية

جاء ذلك خلال ندوة عقدها معهد التخطيط القومي لعرض ورقة بحثية حول مستقبل الصادرات الزراعية المصرية ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إلى الوضع الحالى للصادرات الزراعية واتجاهات تطورها، وورصد الفرص والتحديات أمام النهوض بها، وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية عليها.

فتح أسواق جديدة في أفريقيا

وتضمنت التوصيات التوجه لإنتاج عدد من السلع الزراعية بأراضى بعض الدول الأفريقية، وتصدير بعض هذه السلع الزراعية للدول الأفريقية، أو لغيرها من الدول، وذلك بالنسبة للسلع التى تحقق مصر فيها نسبة اكتفاء ذاتيًا منخفضًا، وأيضًا التوسع تصديريًا فى الأسواق الأوروبية فى ظل ما تشهده بعض الدول بالقارة الأوروبية من موجة الجفاف التى ستؤثر سلبًا على إنتاجها من المحاصيل الزراعية يمكن لمصر استغلال هذا الوضع للتوسع تصديريًا فى تلك الأسواق نظرًا لقربها الجغرافى، وتمتع الصادرات المصرية إليها بسمعة طيبة منذ سنوات عديدة، بالإضافة إلى تحسين سلامة وجودة الصادرات الزراعية المصرية بما يحقق المنتطلبات والمعايير القياسية الخاصة بالأسواق الأوروبية، والتوسع فى تطبيق منظومة التكويد "التتبع" وتعميمها على المزيد من مزارع الإنتاج التصديري ومحطات التعبئة، والتوسع فى نشر الزراعة الرقمية وتعظيم الاستفادة من نظم الذكاء الاصطناعى أحد آليات ضمان إنتاج محاصيل زراعية تصديرية تطابق المواصفات والمعايير الدولية.

حل مشاكل التصدير

وانتهت التوصيات أيضًا إلى التوسع فى نشر مراكز لوجستية مجمعة تساهم فى حال مشاكل التصدير، وتتولى القيام بعمليات الفرز، والتدريج، والتعبئة والتغليف، والشحن، وتكون حلقة الوصل بين المزارعين والسوق الخارجى، وتشديد الإجراءات الرقابية على موانئ الشحن المحلية لتجنب ما قد يتواجد بها من قصور وبيروقراطية، كثيرًا ما يترتب عليها تأخر شحن الحاويات عن الموعد المحدد لوصولها إلى الأسواق الخارجية، أو تلف محتوياتها من السلع الزراعية التصديرية.