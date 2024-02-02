الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القومى للحوكمة: تفعيل مركز الخدمات التعليمية الإلكترونى لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار

المعهد القومى للحكومة
المعهد القومى للحكومة والتنمية المستدامة

 أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، عن تفعيل مركز الخدمات التعليمية الإلكتروني التابع لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، الذي يقدم لرواد الأعمال والشباب.
وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن المركز التعليمي الإلكتروني يحتوي على مجموعة متنوعة من الورش التدريبية المتعلقة بريادة الأعمال والابتكار وتطوير الشركات الناشئة، مؤكدة أهمية تدريب وتطوير قدرات الشباب الذي يعد العنصر الفاعل في المجتمع.

محتوي تعليمي للنشء

أضافت الدكتورة شريفة شريف، أن مركز الخدمات الإلكتروني يقدم كذلك محتوي تعليميا للنشء لتعريفهم بفكر ريادة الأعمال في شكل تفاعلي جذاب، مؤكدة أن أعمال مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، تأتي في إطار الدور المنشود لريادة الأعمال في تحقيق النمو الاقتصادي والعلاقة الوثيقة بينها وبين الابتكار.

بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى.. معهد التخطيط يناقش التحول الأخضر فى مصر


من جانبها أوضحت الدكتورة هبه ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار أن المركز التعليمي يتميز بوجود مستويات متدرجة للمقررات التدريبية تبدأ من مستوي أساسيات ريادة الأعمال ثم المستوى المتوسط ثم المستوى المتقدم، مشيرة إلى أن كل مستوى يحتوي على 8 مقررات تدريبية بإجمالي 24 مقررا، وجار العمل على إضافة مقررات تدريبية جديدة، وهي متاحة باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى لغة الإشارة وجار تفعيل النسخة الفرنسية للمقررات.
أضافت الدكتورة هبة ذكي أنه باستكمال كل مقرر يحصل المتدرب على شهادة اجتياز المقرر، وهي شهادة معتمدة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ويمكن توثيقها في وزارة الخارجية.

منتدى الحوكمة الرشيدة

كان المعهد القومي للحكومة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- قد أطلق منتدى الحوكمة الرشيدة في العالم الافتراضي "ميتافيرس" بالتعاون مع كلية ثندربرد للإدارة العالمية بجامعة ولاية أريزونا الأمريكية، بحضور الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد.

txt

"القومى للحوكمة" يُطلق مسابقة أوراق بحثية حول "الحوكمة والذكاء الاصطناعى"

وخلال كلمتها الافتتاحية قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن مصر وكل دول العالم تستعد للعالم الافتراضي "ميتافيرس"، مشيرة إلى أنه لا بد للنظر إلى التواصل الاجتماعي والحركة الاتصالية بمفهوم مختلف من خلال العالم الافتراضي، مؤكدة أن العائد على المواطن يتمثل في تسهيل حصوله على الخدمات المختلفة وبجودة أعلى في ظل الحوكمة الإلكترونية التي تأتي في إطار التحول الرقمي، والذي يعمل على الحد من الفساد من خلال فصل طالب الخدمة عن مقدمها في العالم الافتراضي.

القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مركز الخدمات التعليمية مركز مصر لريادة الأعمال التنمية المستدامة الورش التدريبية المركز التعليمي الإلكتروني تطوير قدرات الشباب

مواد متعلقة

الإحصاء: 4.3 مليار دولار صادرات مصرية لدول الخليج خلال 10 أشهر

الإحصاء: 48% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا خلال 11 شهرا

التنظيم والإدارة: تأهيل القيادات الحكومية فى 88 جهة

البدء في إنشاء 15330 فصلا وتطوير 24 مستشفى بقرى حياة كريمة (إنفوجراف)

بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى.. معهد التخطيط يناقش التحول الأخضر فى مصر

"التخطيط" تستعرض مستهدفات مشروع "حياة كريمة" بخطة "2023 - 2024"

التخطيط تقدم روشتة تعزيز الصادرات الزراعية المصرية ودفع القطاع التصديرى

معهد التخطيط يرصد تحديات النهوض بالصادرات الزراعية

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

كشف لغز العثور على جثة شاب فى شقته بالقاهرة

مصرع وإصابة 6 إثر تصادم 5 سيارات بمصر الجديدة

سعر الذهب اليوم الجمعة 2-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خبراء الاقتصاد

القاهرة تتحدى.. بالكتاب !

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

صور

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟