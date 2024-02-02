القومى للحوكمة: تفعيل مركز الخدمات التعليمية الإلكترونى لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار

أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، عن تفعيل مركز الخدمات التعليمية الإلكتروني التابع لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، الذي يقدم لرواد الأعمال والشباب.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن المركز التعليمي الإلكتروني يحتوي على مجموعة متنوعة من الورش التدريبية المتعلقة بريادة الأعمال والابتكار وتطوير الشركات الناشئة، مؤكدة أهمية تدريب وتطوير قدرات الشباب الذي يعد العنصر الفاعل في المجتمع.

محتوي تعليمي للنشء

أضافت الدكتورة شريفة شريف، أن مركز الخدمات الإلكتروني يقدم كذلك محتوي تعليميا للنشء لتعريفهم بفكر ريادة الأعمال في شكل تفاعلي جذاب، مؤكدة أن أعمال مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، تأتي في إطار الدور المنشود لريادة الأعمال في تحقيق النمو الاقتصادي والعلاقة الوثيقة بينها وبين الابتكار.



من جانبها أوضحت الدكتورة هبه ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار أن المركز التعليمي يتميز بوجود مستويات متدرجة للمقررات التدريبية تبدأ من مستوي أساسيات ريادة الأعمال ثم المستوى المتوسط ثم المستوى المتقدم، مشيرة إلى أن كل مستوى يحتوي على 8 مقررات تدريبية بإجمالي 24 مقررا، وجار العمل على إضافة مقررات تدريبية جديدة، وهي متاحة باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى لغة الإشارة وجار تفعيل النسخة الفرنسية للمقررات.

أضافت الدكتورة هبة ذكي أنه باستكمال كل مقرر يحصل المتدرب على شهادة اجتياز المقرر، وهي شهادة معتمدة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ويمكن توثيقها في وزارة الخارجية.

منتدى الحوكمة الرشيدة

كان المعهد القومي للحكومة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- قد أطلق منتدى الحوكمة الرشيدة في العالم الافتراضي "ميتافيرس" بالتعاون مع كلية ثندربرد للإدارة العالمية بجامعة ولاية أريزونا الأمريكية، بحضور الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد.

وخلال كلمتها الافتتاحية قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن مصر وكل دول العالم تستعد للعالم الافتراضي "ميتافيرس"، مشيرة إلى أنه لا بد للنظر إلى التواصل الاجتماعي والحركة الاتصالية بمفهوم مختلف من خلال العالم الافتراضي، مؤكدة أن العائد على المواطن يتمثل في تسهيل حصوله على الخدمات المختلفة وبجودة أعلى في ظل الحوكمة الإلكترونية التي تأتي في إطار التحول الرقمي، والذي يعمل على الحد من الفساد من خلال فصل طالب الخدمة عن مقدمها في العالم الافتراضي.