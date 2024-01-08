"القومي للحوكمة" يُطلق مسابقة أوراق بحثية حول "الحوكمة والذكاء الاصطناعي "

أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاقه لمسابقة أوراق بحثية حول موضوع " الحوكمة والذكاء الأصطناعي "، خلال الفترة من 8 ينايرحتى 1 مارس 2023.

الذكاء الاصطناعى فى مصر

وأشارت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أننا نشهد الآن ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) فهو ينمو بشكل هائل ويشهد تطبيقات جديدة ومتزايدة كل يوم فى جميع القطاعات وأصبح للاستخدام المتزايد للبيانات الضخمة الكثير من التأثيرات الايجابية والسلبية، لذا فإن وجود اطار تشريعي ومؤسسي وحوكمة هو الذي يضمن الاستخدام الجيد والأمثل للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في مصر، موضحة أن الفئة المستهدفة من مسابقة أوراق بحثية حول موضوع " الحوكمة والذكاء الأصطناعي " هي الباحثين المصريين والعرب من مختلف القطاعات والفئات العمرية، وتشمل جوائز المسابقة نشر البحث في المجلة الخاصة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ادارج الباحثين كمدربين معتمدين في الانشطة التي يقوم بها المعهد، والمشاركة في الفاعليات والمبادرات والانشطة التي يقوم بتنفيذها المعهد.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وتتمثل أهداف ومحاور المسابقة في مواكبة أثار التطبيقات الجديدة والمتزايدة للذكاء الإصطناعي، معالجة التحديات المختلفة، التصورات المستقبلية المتوقع ان تتسبب فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، العلاقة بين مفاهيم ومبادئ الحوكمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أهمية الاخذ بمبادئ الحوكمة وأثرها نحو أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الحاجة لوجود ميثاق اخلاقي لاستخدام التقنيات والتطبيقات المستحدثة، الذكاء الاصطناعى وحوكمة المعلومات وضمان سرية وحماية البيانات، ومجالات التأثير والتأثر بالذكاء الاصطناعي في مصر.

وتتضمن شروط الورقة البحثية ضرورة وجود اسم الباحث أو فريق البحث / الدرجة العلمية / بيانات التواصل، عنوان ووصف موجز للموضوع الذي تتناوله الورقة البحثية ويكون مرتبط بالاهداف المذكورة، الأسلوب العلمي المنهجي المتبع في البحث، لمحة موجزة عن النتائج المتوقعة للبحث النهائي، وتقديم نسخة أصلية من البحث، إلى جانب التأكد من عدم وجود أنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين.

للتقديم في المسابقة من خلال الايميل الخاص بوحدة التواصل والتوعية بالمعهد:

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