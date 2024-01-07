التخطيط: تسليم 251 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة حتى نهاية 2023

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصاد نشاط ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية عن العام المنتهي 2023 والذي كان زخمًا بالأحداث والفعاليات والإنجازات على مستوى الوزارة بشكل خاص، وعلى مستوى الدولة بشكل عام.

المراكز التكنولوجية المتنقلة

وكشفت وزارة التخطيط عن توسعها فى إتاحة المراكز التكنولوجية المتنقلة ومراكز خدمات مصر، حيث بلغ عدد السيارات التكنولوجية المتنقلة حتى نهاية 2023 حوالي 251 سيارة موزعة على العديد من القطاعات والهيئات، منها 53 مشروع خدمات مصر، وخلال العام قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتسليم عدد 18 مركز خدمة متنقل؛ لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتقدم كل خدمات القطاع.

مراكز خدمات مصر

كما أطلقت وزارتا التخطيط والعدل 12 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا "خدمات مصر" لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين، فضلًا عن إطلاقهما إشــارة بــدء تشغيل سيارات توثيق متنقلة جديدة بالإسكندرية ومطروح، كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والنائب العام بروتوكول لتشغيل 20 مركزًا متنقلًا لتقديم خدمات النيابة العامة، وإطلاق الوزارة كذلك وحدات تكنولوجية متنقلة جديدة لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات ببورسعيد وجمصة وبلطيم ورأس البر.

كما شهد العام 2023 افتتاح عدة مراكز تكنولوجية وكذلك مراكز خدمات مصر حيث افتتحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مركز خدمات مصر بمدينة شرم الشيخ، والمركز التكنولوجي بديوان عام محافظة شمال سيناء، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومركز إصدار تراخيص المحال العامة بمدينة العريش، كما قامت سيادتها بوضع حجر الأساس لمركز خدمات مصر بالعريش، وافتتح نائب وزيرة التخطيط المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بمدينة بدر.

أبرز بروتوكولات التعاون

وحول البروتوكولات التي تم توقيعها خلال عام 2023، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثليها بتوقيع عدة بروتوكولات خلال العام المنتهي 2023 في العديد من المجالات والتي تهدف في الأساس لخدمة المواطن، ولعل أبرز تلك البروتوكولات وفقًا لحصاد الوزارة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنظيم الأسرة المصرية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وكذلك توقيع بروتوكول ثلاثي لتطوير القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وجامعة عين شمس، بحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط، كما شهدت توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لتنفيذ الدورة الخامسة من مسح سوق العمل المصرية التتبعية بين الوزارة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنتدى البحوث الاقتصادية وذلك في إطار المشاركة وتعزيز التعاون في تنفيذ الدورة الخامسة من مسح سوق العمل المصرية التتبعية، وقامت د.هالة السعيد كذلك بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والمالية بجيبوتي وبالتعاون مع الاسكوا في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني في جمهورية چيبوتي.

ووقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة الجلالة بروتوكول تعاون بشأن تطوير القرى الأكثر احتياجًا بمبادرة حياة كريمة، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة القومية للبريد بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وشهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الدولية الإسلامية للقطاع الخاص مع مصر لعام 2023، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، لتطوير التجمعات الريفية تحت مظلة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".