حصاد مبادرات وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية خلال 2023

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصاد مبادرات الوزارة، عن العام المنتهي 2023 والذي كان زخمًا بالأحداث والفعاليات والانجازات على مستوى الوزارة بشكل خاص وعلى مستوى الدولة بشكل عام

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شهد عام 2023 انطلاق أعمال الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي قام القائمون عليها بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجهد كبير خلال العام من خلال عقد العديد من البرامج التدريبية وورش العمل والندوات للتعريف بالمبادرة وأهميتها واّلياتها واستعراض النجاح التي شهدته الدورة الأولى منها فضلًا عما حظيت به المبادرة من إشادة دولية ومشاركتها بالمحافل الدولية لنقل التجربة المصرية في نجاح تلك المبادرة، وعن أبرز احصائيات الدورة الثانية للمبادرة خلال العام 2023، تنمية وبناء قدرات 5500 متدرب خلال 56 جلسة تدريبية بالدورة الثانية للمبادرة على مدار 152 ساعة تدريب حيث تضمنت الجلسات 27 دورة تدريبية بالمحافظات بالإضافة إلى 20 دورة تدريبية بمديريات الشباب والرياضة، و9 ندوات بالجامعات، كما تم رفع الوعى بالمبادرة من خلال تضافر جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات المعنية بالإضافة الي جهود المحافظات لنشر الوعي بأهداف المبادرة، حيث تم نشر أكثر من 1000 خبر إعلامي، والوصول إلى 18 مليون شخص.

كما بلغ إجمالي عدد المشروعات المقدمة للمرحلة الثانية 5600 مشروعًا منها 746 مشروعات كبيرة، 1114 مشروعات متوسطة، بالإضافة إلى 674 مشروعات محلية صغيرة، 984 مشروعات الشركات الناشئة، فضلًا عن 1088 مشروعات غير هادفة للربح، 986 مشروعات المرأة، فضلًا عن توسيع قاعدة المشروعات التي خضعت للتقييم لتتضمن 379 مشروع لضمان اختيار الأفضل فيما بينها بدلًا من 162 مشروع فقط في الدورة الاولي.

وشارك السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات لاستراتيجية والتميز والمبادرات بالعديد من الفعاليات والمؤتمرات لاستعراض المبادرة فضلًا عن اللقاءات الثنائية لتعزيز التعاون لدعم المبادرة، حيث التقى وزير التعليم العالي انضمام طلاب الجامعات للدورة الثانية من المبادرة، ولقاء ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمناقشة أوجه التعاون في المبادرة، وكذلك لقاء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ورئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا، والمدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فضلًا عن إطلاق شراكة للدورة الثانية من المبادرة بالتعاون مع الأمم المتحدة في مصر، كما تم الاتفاق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية على التعاون لدعم التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء في مصر، فضلًا عن إطلاق الشراكة لدعم تطبيق الحلول الخضراء في كل محافظات مصر بالتعاون مع اتحاد الصناعات

واستقبلت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أول مشروع أخضر ذكي لذوي الهمم بدورتها الثانية بأول فريق من ذوي الهمم يشارك بمشروع" مدينه الأحلام" ضمن الدورة الثانية من المبادرة، والمكون من 20 عضو بجمعية دليل الخير للتنمية، فضلًا عن إدراج المبادرة على جدول أعمال اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية.

مبادرة شباب من أجل التنمية:

وتمثل إحدى المبادرات التي تقوم عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومن أبرز ما قامت به الوزارة فيما يخص تلك المبادرة عن عام 2023؛ تنظيم البرنامج التدريبي الأول للشباب المشاركين في المسابقات الطلابية بمبادرة شباب من أجل التنمية للعام الجامعي 2022/2023 بجامعة القاهرة، بمشاركة 15 جامعة حكومية وأهلية وخاصة والمشاركين في المبادرة للعام 2023، كما عقدت الوزارة عدة ندوات وورش تدريبية للتعريف بالمبادرة ومنها الندوة التعريفية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وأخرى بجامعة حلوان، كما تم عقد برنامج تدريبي عن "إعداد دراسات الجدوى" بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في إطار المبادرة، كما عقدت الوزارة ورشة عمل بعنوان: تمكين المشروعات التنموية من التنفيذ، وذلك للفرق الفائزة بالمراكز الخمسة الأولى في "مبادرة شباب من أجل التنمية" للعام الجامعي 2021-2022.

جائزة مصر للتميز الحكومي:

شهد الربع الأول من العام 2023 إعلان أسماء الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي2022، خلال فعاليات حفل توزيع جوائز التميز الحكومي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور وتشريف السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومعالي مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من السادة الوزراء والمحافظين والسفراء وعدد من أعضاء المجالس النيابية، وممثلي دولة الإمارات العربية الشقيقة، حيث بلغ عدد الفائزين 60 فائز ( 42 بالفئات المؤسسية و18 بالفئات الفردية)، وتوسعت الجائزة في تطبيق جوائز التميز الداخلية، ليتم إطلاق النسخة الثانية لجوائز التميز الداخلية في عدد من الجهات الحكومية وذلك بهدف تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي"

كما عقدت الجائزة والمسئولين عنها بالوزارة عدة ورش عمل للجهات المختلفة للتعريف بالجائزة، فضلأ عن إطلاق فعاليات المرحلة الأولي من تدريب سفراء التميز لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وبدأ فعاليات الدورة الثالثة لجوائز التميز الحكومي، فضلًا عن إطلاق جوائز التميز الحكومي الداخلية لأول مره بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما تعاونت الجائزة مع عدد من الجهات كالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتطبيق نظام جوائز التميز الداخلية، فضلأ عن بحث الجائزة مع مشيخة الأزهر الشريف؛ تفعيل نظام جوائز التميز الداخلية بقطاعات المشيخة، ووقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن التعاون في مجال رفع القدرات والإدارة الاستراتيجية ونشر التميز الحكومي وتطوير تقديم خدمات الهيئة عن طريق المراكز التكنولوجية المتنقلة.

وشاركت الوزارة ممثلًا عنها جائزة التميز الحكومي بالقمة العالمية للحكومات بدبي، وكذلك بجلسة "استراتيجيات التميز الحكومي لتطوير الأداء المؤسسي والخدمات" على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر السنوي اكسبوتك الدولي 2023 "مصر.. للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية- الاقتصاد الأزرق".