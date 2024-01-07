التخطيط: بدء العمل من العاصمة الإدارية وزيادة الأجور أبرز أحداث 2023

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية زخما من الأحداث خلال العام الماضى 2023، والتى تنوعت بين بدء العمل رسميًا من العاصمة الإدارية الجديدة، وإطلاق جوائز التميز الحكومي الداخلية لأول مرة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وانضمام صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوقًا سياديًا عالميًا.

الانتقال للعاصمة الإدارية

وأشارت الوزارة إلى الانتقال الكامل للعمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتقال للعاصمة، بالإضافة إلى فوز الوزارة بجائزة المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية عن برنامج القيادة للتميز الحكومي، وإعلان النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 وإتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وفوز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجائزة الفضية للتميز في الممارسة 2023، في فئة تنمية المواهب من المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية European Foundation for Management Development (EFMD)، عن البرنامج التدريبي القيادة للتميز الحكومي، وتوقيع خمس مذكرات تفاهم جديدة لإنشاء خمس مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في أربع محافظات، وصدور قرارات بتعيين السفير هشام بدر مساعدًا للشراكات الاستراتيجية، وكذلك تعيين المهندسة نهاد مرسي مساعدًا لشئون البنية الأساسية، وإعلان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصول قرية "نهطاي" بمحافظة الغربية على شهادة "ترشيد" كثاني قرية خضراء في مصر بعد قرية "فارس" بمحافظة أسوان، وكذلك تسلُّم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جائزة أكبر شركاء التمويل للمؤسسة في الاحتفال بمرور 15 عامًا على إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وإصدار الوزارة بيانات تاريخية للناتج المحلي الإجمالي تمتد لنحو أربعين عامًا في مصر، وقرار المجلس القومي للأجور، برئاسة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، وعلاوة دورية 200 جنيه.

مبادرات أطلقتها التخطيط

وعما أصدرته وأطلقته وزارة التخطيط خلال العام، فقد جاء إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية كأول مؤشر متكامل للنمو الاقتصادي في المحافظات المصرية؛ من أبرز ما قامت به الوزارة خلال العام، فضلًا عن إطلاق مبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" للعام الثاني على التوالي، وإطلاق البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

كما أطلقت وزارة التخطيط فعاليات الدفعة السادسة من برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات 2023 والأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإطلاق البرنامج التدريبي لمبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة دفعة لغة الإشارة الموجهة للصم، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بين وزارة التخطيط وجامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس فقد تم إطلاق مشروع "دار وسلامة" في قرية "أولاد يحيى" بمحافظة سوهاج.

وأطلقت الوزارة تقارير خطة المواطن الاستثمارية لجميع محافظات الجمهورية لعام 2022/ 2023، وكذلك تقارير تابعة المواطن، وذلك لمشاركة المواطنين بالخطة، كما أعلنت الوزارة خلال العام النتائج النهائية لمبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" بمنح حافز إضافي لـ19 محافظة فائزة بقيمة 1.4 مليار جنيه، كما أصدرت الوزارة تقرير تحليل أداء مصر في "تقرير التنمية المستدامة 2023"، فضلًا عن إطلاق منصة شكاوى الرفع المساحي.

