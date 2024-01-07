1387 لقاء وفعاليات محلية ودولية.. "التخطيط" تستعرض نشاطها في 2023

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصادها عن العام المنتهي 2023 والذي كان زخمًا بالأحداث والفعاليات والانجازات على مستوى الوزارة بشكل خاص وعلى مستوى الدولة بشكل عام، حيث شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأكثر من 1387 لقاء ثنائي وفعالية منها الدولية وأخرى محلية.



أجندة اللقاءات الثنائية



شهد عام 2023 عقد العديد من اللقاءات الثنائية المحلية والدولية والتي قامت بها د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلي الوزارة كذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون في العديد من المشروعات المهمة للدولة وكذلك توطيد أواصر العلاقات مع الدول الأخرى ولعل أبرز تلك اللقاءات لقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، مع ممثلي شركة كوبنهاجن للبنية التحتية الدنماركية، برئاسة فيليب كريستياني، الشريك المؤسس للشركة، لبحث سبل التعاون المشترك في الاستثمار بمجال المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة بمصر، فضلًا عن لقاء سيادتها مع سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة الدكتور الخان بولوخوف، لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر وأذربيجان، واجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي مشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وشركة إم تي سي للتنمية الدولية، وذلك لمناقشة الخطوات التالية لبدء إنشاء منصة مجالس المهارات القطاعية في مصر.

وتضمنت أجندة اللقاءات الثنائية كذلك لقاء د. هالة السعيد مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش حضورها الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ لبحث سبل التعاون، فضلًا عن لقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بغينيا لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين، كما استقبل د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفدًا من كوريا الجنوبية لمناقشة سياسات خلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار وتمويل الشركات الناشئة في مصر.

والتقت د.هالة السعيد خلال عام 2023 بممثلي مجموعة البنك الدولى، لمناقشة دعم الحكومة المصرية في ضوء إطار الشراكة القطرية الجديد 2023-2027، وأولويات الحكومة، بالإضافة إلى لقاءها بالمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الدولية الإسلامية للقطاع الخاص، لمناقشة موقف موضوعات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكذلك لقاءها بالسيد أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لتعزيز سبل التعاون، فضلًا عن لقاءاتها بالوزراء والمحافظين لمناقشة مستجدات الخطط الاستثمارية وعدد من المشروعات التنموية بمصر

واختتمت د.هالة السعيد العام بلقاء هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق لها لبحث تعزيز سبل التعاون بين الطرفين

أبرز المؤتمرات والمشاركات للوزارة ولوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعام 2023:

قامت د.هالة السعيد وممثلي الوزارة بالمشاركة بالعديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية والمحلية خلال العام ومن أبرز تلك المشاركات؛ مشاركة سيادتها بحفل إعلان جوائز التميز الحكومي العربي في دورتها الثانية 21/2022، والمشاركة باجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين بالهند الزيارة التي تضمنت مشاركة د.هالة السعيد بجلستي الإجراءات الجماعية التعددية لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة"، " التنمية الخضراء - نهج حياة"، ولقاء وزير الاقتصاد العماني والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لدعم أواصر التعاون.

وبحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأولى جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، كما تضمنت أجندة مشاركات الوزيرة الاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وخلال جولتها بعدد من الدول الخليجية للترويج للفرص الاستثمارية بمصر، التقت د.هالة السعيد بعدد من المسئولين بسلطنة عمان، ودولة قطر، والكويت.

كما شاركت د.هالة السعيد بفعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 والمنعقدة تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات" بدبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن الوفد رفيع المستوى الذي ترأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي شارك بأعمال القمة باعتبار مصر ضيف شرف لهذا العام.

وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث شاركت بالاجتماع السنوي الرئيسي لمتابعة أهداف التنمية المستدامة فضلًا عن المشاركة بحفل إطلاق منتدى القطاع الخاص، كما شهدت توقيع اتفاقية شراكة تنفيذ مشروع " أكاديمية التصدير، وشاركت بحوار محافظي البنك بعنوان "الشراكة النموذجية من أجل تنمية مستدامة ومرنة: مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية مصر العربية".

لقاءات واجتماعات محلية ودولية



كما تضمنت اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعها مع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء؛ لدراسة ومراجعة مسودة التقرير الاقتصادي لمصر الذي تعده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك لمتابعة ومناقشة ملاحظات الجهات المختلفة على التقرير قبل صدوره في نسخته النهائية في فبراير 2024

المشاركة بالمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

المؤتمرات الدولية



وعلى مستوى المؤتمرات الدولية فقد شاركت د.هالة السعيد بأعمال النسخة الـ 53 للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان " التعاون في عالم منقسم"، والمنعقد بمدينة دافوس السويسرية بمشاركة 52 رئيس دولة وحكومة وعدد من وزراء المالية والرؤساء التنفيذين، وعقدت سيادتها على هامش مشاركتها العديد من اللقاءات الثنائية لتوطيد التعاون بين مصر وممثلي الدول المشاركة بالمنتدي وأبرز تلك اللقاءات تمثل في لقاء سيادتها؛ فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر والسعودية، ولقاء الملياردير غوتام أداني رئيس ومؤسس مجموعة أداني الهندية لبحث سبل التعاون وسبل الاستثمار في مصر في القطاعات المختلفة، فضلًا عن لقاء سيادتها الدكتور فيليب هيلدبراند، نائب رئيس شركة بلاك روك الأمريكية لإدارة الاستثمار، والدكتور يورج كوكيز وزير الدولة بالمستشارية الاتحادية الألمانية وذلك لبحث سبل التعاون في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والطاقة والهيدروجين الأخضر، ولقاء وزير المالية والتخطيط بجمهورية زامبيا؛ تسيتومبيكو موسوكوتوان، وذلك لبحث سبل التعاون بين مصر وزامبيا في مجال الزراعة، ولقاء محمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك لمناقشة الاستعدادات للقمة العالمية للحكومات، إلى جانب لقاء لي تشانج، الرئيس التنفيذي لمجموعة انفيجن الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة.

المشاركة بفعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك:

حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على المشاركة بالمنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك لهذا العام كذلك حيث قامت د.هالة السعيد بإلقاء البيان الوطني المصري خلال افتتاح الشق الوزاري بأعمال المنتدى، فضلًا عن تنظيم الوزارة حدثًا جانبيًا حول تعميم التقارير الطوعية المحلية لتسريع خطة 2030 وتوطين أهداف التنمية المستدامة حيث تم استعراض التقارير الطوعية المحلية لثلاثة محافظات مصرية البحيرة وبورسعيد والفيوم خلال أعمال المنتدى.

كما حرصت د.هالة السعيد على عقد عدة لقاءات على هامش المنتدى لتوطيد العلاقات المصرية مع الدول المختلفة وكان أبرزها لقاء وزيرة التنمية المستدامة ووزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، وكذلك المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالكويت، ورئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة لبحث سبل التعاون، وكذلك لقاء وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتوطيد أواصر التعاون، ولقاء نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.

وعن المشاركة بقمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة بنيويورك:

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة للمشاورات الوطنية حول تعهدات جمهورية مصر العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال عام 2023 استعدادًا للمشاركة بالقمة، كما شاركت الوزارة بعدة أحداث خلال فعاليات القمة حيث شاركت د.هالة السعيد بجلسة "التحالف المحلي 2030 (Local 2030 Coalition): دفع التحولات الرئيسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030"، وأخرى حول تمويل المناخ، لتشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كذلك بجلسة "مبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير حول البنية التحتية العامة الرقمية"، وأخرى حول الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة، كما نظمت الوزارة حدثًا جانبيًا بعنوان "توطين التمويل أم تمويل التوطين؟".

المشاركة بمؤتمر الأطراف cop28:

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدات والمبادرات التابعة لها وبقوة بالنسخة الثامنة والعشرون من مؤتمر المناخ لهذا العام والمنعقد بدبي، حيث شاركت د.هالة السعيد بالحدث الجانبي للمعهد العالمي للنمو الأخضر، والحدث الجانبي بعنوان "أولويات أصحاب العمل من أجل انتقال عادل وبرنامج عمل ناجح"، بالإضافة إلى مشاركة سيادتها بقمة القيادات النسائية العربية على هامش فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، وكذلك الحدث الجانبي بعنوان "إطلاق الفرص في الشرق الأوسط: التحول إلى الطاقة المتجددة".

كما ناقشت د.هالة السعيد وزيرة الخطيط والتنمية الاقتصادية سبل التعاون مع عدة مسئولين دوليين على هامش أعمال المؤتمر لتلتقي المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر، ونائب رئيس شؤون الشرق الأوسط، بغرفة التجارة الأمريكية، وممثلي شركة فورتسكيو للطاقة الخضراء لبحث تعزيز سبل التعاون في مجال الطاقة الخضراء، وكذلك لقاء سيادتها بالمدير التنفيذي لشركة هانيويل لبحث سبل التعاون المستقبلي المشترك في المجالات ذات الأولوية في مصر

وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعقد عدة أحداث جانبية خلال فعاليات المؤتمر تضمنت حدثًا جانبيًا بعنوان "مواءمة تمويل المناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي"، فعالية حول "مبادرة حياة كريمة من أجل افريقيا قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ"، وحدثًا حول "مشاركة المرأة في تغير المناخ"، كما تم عقد جلسة نقاشية بعنوان "بناء مستقبل مستدام: دور المشروعات الخضراء الذكية في تسريع التحول لطاقة مستدامة".

وشارك د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمشاركة بمنتدى الشرق الأوسط وأفريقيا للتجارة والاستثمار بباريس وكذلك الاجتماع الفريق التوجيهي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، كما شارك كمالي بافتتاح مؤتمر "تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والتجربة الدولية"، وترأس الوفد المصري المشارك في اجتماع لجنة التنمية الاقتصادية والمراجعة المُنعقد بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، كما مثل كمالي مصر في الشق الوزاري للدورة الحادية والثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا) حول طرح الرؤية العربية ٢٠٤٥ بمقر جامعة الدول العربية.

فاعليات على المستوي المحلي



وعلى المستوى المحلي شاركت دهالة السعيد لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023 بمجلس الشيوخ والنواب خلال العام المالي الحالي حتى إقرار الخطة حيث كانت قد أعلنت عن انخفاض معدل وفيات الطرق بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب الإعلان عن حوافز إيجابية للأسر الملتزمة بحجم أسرة مناسب.