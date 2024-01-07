الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

التخطيط: تنفيذ 5 دفعات من برنامج تأهيل القيادات النسائية بالمحافظات

وزارة التخطيط
وزارة التخطيط

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصاد نشاط المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عن العام المنتهي 2023 والذي كان زخمًا بالأحداث والفعاليات والإنجازات على مستوى الوزارة بشكل خاص وعلى مستوى الدولة بشكل عام.

عن نشاط المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والذراع التدريبية للوزارة:

أوضح تقرير حصاد الوزارة أن المعهد قام بنشاطٍ قوي خلال العام المنتهي من تنفيذ برامج تدريبية على المستويين المحلي والدولي، وكذلك مشاركته بمحافل دولية كبيرة وتوقيع العديد من البروتوكولات، ولعل أبرز إنجازات المعهد خلال العام تضمنت بدء تنفيذ الدفعة الخامسة من برنامج "تأهيل القيادات النسائية" بـ7 محافظات هي: القاهرة، وأسوان، وبني سويف، وقنا، وسوهاج، ومطروح، والبحر الأحمر، وتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية بشأن التعاون في مجالات التنمية المستدامة، فضلًا عن إطلاق المجموعتين الأولى والثانية من البرنامج التدريبي "قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية" لعدد 60 قيادة من القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة يمثلون نحو 12 جهة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، واحتفال المعهد بتخريج عدد (14) شركة ناشئة بالتعاون مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

كما تضمنت أجندة إنجازات المعهد توقيع خطاب نوايا مع مركز "كلمني إشارة" للتدريب والترجمة بلغة الإشارة للصم والبكم وضعاف السمع، وإطلاق مبادرة "سفراء الحوكمة" لطلاب الجامعات، وإطلاق مجموعة قصصية للأطفال حول أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، وبالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة ساويرس، كلية شيكاغو بوث تم إطلاق الدفعة الثانية من برنامج التعليم التنفيذي بجامعة شيكاغو، كما وقع المعهد مذكرة تفاهم مع كلية ثندر بيرد للإدارة العالمية للتعاون في تطوير القدرات البشرية بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما أعلن المعهد عن فوز البرنامج التدريبي "القيادة للتميز الحكومي" بجائزة التميز في الممارسة 2023 فئة "تنمية المواهب" من مؤسسة EFMD العالمية، وحرصًا على ذوي الاحتياجات الخاصة وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بروتوكول تعاون في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

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