انضمام مصر لقائمة أكبر 50 صندوقًا سياديًا عالميًا

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصاد نشاط صندوق مصر السيادي عن العام المنتهي 2023، والذي كان زاخمًا بالأحداث والفعاليات والإنجازات على مستوى الوزارة بشكل خاص، وعلى مستوى الدولة بشكل عام.

نشاط صندوق مصر السيادي

وأشارت الوزارة إلى أن عام 2023 شهد تعديلًا في تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي برئاسة د.هالة السعيد، وانضمام صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوقًا سياديًا عالميًا، واحتلاله المرتبة 47 عالميًا والـ12 عربيًا، وذلك وفقًا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته SWF Institute، كما قام الصندوق بالعديد من الأنشطة خلال العام، جاء أبرزها في إطلاق صندوق مصر السيادي، بالشراكة مع اتصالات مصر، شركة جديدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، تحت اسم "إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر". تقدم الشركة خدمات التمويل لهذا القطاع المهم، فضلًا عن توقيع اتفاقية شراكة حول تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في برنامج تحلية مياه البحر في مصر، بالتعاون بين صندوق مصر السيادي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

تطوير أرض القرية الكونية

كما وقع الصندوق شراكة مع شركة "تنوير" لتطوير المدرسة الخامسة على أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، كما افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي مجمع مدارس أرض القرية الكونية، وبحثت سيادتها مع ممثلي القطاع الخاص تكرار نموذج تلك المدارس.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

كما شهد عام 2023 انطلاق أعمال الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي قام القائمون عليها بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجهد كبير خلال العام، من خلال عقد العديد من البرامج التدريبية وورش العمل والندوات، للتعريف بالمبادرة وأهميتها وآلياتها، واستعراض النجاح التي شهدته الدورة الأولى منها، فضلًا عما حظيت به المبادرة من إشادة دولية ومشاركتها بالمحافل الدولية لنقل التجربة المصرية في نجاح تلك المبادرة، وعن أبرز إحصائيات الدورة الثانية للمبادرة خلال العام 2023، تنمية وبناء قدرات 5500 متدرب خلال 56 جلسة تدريبية بالدورة الثانية للمبادرة على مدار 152 ساعة تدريب، حيث تضمنت الجلسات 27 دورة تدريبية بالمحافظات، بالإضافة إلى 20 دورة تدريبية بمديريات الشباب والرياضة، و9 ندوات بالجامعات.

كما تم رفع الوعي بالمبادرة، من خلال تضافر جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بالإضافة إلى جهود المحافظات لنشر الوعي بأهداف المبادرة، حيث تم نشر أكثر من 1000 خبر إعلامي، والوصول إلى 18 مليون شخص.

كما بلغ إجمالي عدد المشروعات المقدمة للمرحلة الثانية 5600 مشروع، منها 746 مشروعًا كبيرًا، 1114 مشروعًا متوسطًا، بالإضافة إلى 674 مشروعًا محليًا صغيرًا، 984 مشروعًا للشركات الناشئة، فضلًا عن 1088 مشروعًا غير هادفة للربح، 986 مشروعًا للمرأة، فضلًا عن توسيع قاعدة المشروعات التي خضعت للتقييم، لتتضمن 379 مشروعًا، لضمان اختيار الأفضل فيما بينها، بدلًا من 162 مشروعًا فقط في الدورة الأولى.

وشارك السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، بالعديد من الفعاليات والمؤتمرات لاستعراض المبادرة، فضلًا عن اللقاءات الثنائية لتعزيز التعاون لدعم المبادرة، حيث التقى وزير التعليم العالي انضمام طلاب الجامعات للدورة الثانية من المبادرة، ولقاء ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمناقشة أوجه التعاون في المبادرة، وكذلك لقاء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ورئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا، والمدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فضلًا عن إطلاق شراكة للدورة الثانية من المبادرة بالتعاون مع الأمم المتحدة في مصر.

كما تم الاتفاق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية على التعاون لدعم التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء في مصر، فضلًا عن إطلاق الشراكة لدعم تطبيق الحلول الخضراء في كل محافظات مصر بالتعاون مع اتحاد الصناعات.

واستقبلت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أول مشروع أخضر ذكي لذوي الهمم بدورتها الثانية بأول فريق من ذوي الهمم يشارك بمشروع "مدينة الأحلام" ضمن الدورة الثانية من المبادرة، والمكون من 20 عضوًا بجمعية دليل الخير للتنمية، فضلًا عن إدراج المبادرة على جدول أعمال اللجنة العربية، لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية.