الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

هالة السعيد، وزيرة
هالة السعيد، وزيرة التخطيط

هنّأت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قداسة البابا تواضروس الثاني، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارة للمقر البابوي بالقاهرة.

وأعربت السعيد، عن خالص تهانيها بعام ميلادي جديد موفق لبلدنا الحبيب وللشعب المصري والعالم أجمع، متمنية أن يشهد العام الجديد حلول السلام والأمن على الجميع، متمنية للبابا تواضروس ولجميع الأخوة المسيحين أن يعيد عيد الميلاد المجيد عليهم بالصحة والخير والبركات.

وأكدت السعيد، أن مصر ستظل يدًا واحدة تجمع بين كل الأطياف والأديان، بما يؤكد على السلام والتسامح والحفاظ على الوحدة الوطنية.

هالة السعيد، وزيرة التخطيط
هالة السعيد، وزيرة التخطيط
هالة السعيد، وزيرة التخطيط
هالة السعيد، وزيرة التخطيط
هالة السعيد يرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قداسة البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد المجيد المقر البابوي بالقاهرة العام الجديد الأخوة المسيحين الوحدة الوطنية

مواد متعلقة

بعد استقبال البابا المهنئين.. موعد قداس عيد الميلاد المجيد في يناير 2024

السبت.. إعادة لقاء البابا تواضروس على "cbc" احتفالًا بعيد الميلاد المجيد

"الأرثوذكسية" و"الإنجيلية" تستعدان لعيد الميلاد.. والكنائس تتزين بأعلام مصر

موعد احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد

تعرف على موعد قداس صلوات عيد الميلاد المجيد لعام 2024

الكنائس تبدأ الاحتفال بـ«عيد الميلاد»: «نُصلى لله كى تتوقف الحروب»

موعد احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلاد المجيد

موعد احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. فرمان جديد من كولر للاعبى الأهلى قبل العودة للتدريبات

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

كشف لغز خطف حقيبة بداخلها 550 ألف جنيه في سيدي جابر

أسعار الخضروات اليوم الجمعة في سوق العبور للجملة

"حماس مثل البوم".. طائرات الاحتلال تلقي منشورات على سكان خان يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار