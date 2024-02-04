جامعة أمريكية تمنح "مصر لريادة الأعمال" شهادة الشراكة التعليمية

أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة حصول مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، التابع للمعهد على شهادة الشراكة التعليمية في مجال ريادة الأعمال في مصر من جامعة ميزوري الأمريكية، بحضور د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

تسلمت الشهادة د.هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وقام بتقديمها د.إبراهام هامير، رئيس الشراكات الدولية بجامعة ولاية ميزوري.

وقالت د.شريفة شريف إن الشهادة تعكس التزام جامعة ولاية ميزوري بتعزيز البيئة الريادية في مصر وتقديم الدعم لمراكز الابتكار وريادة الأعمال، لافتة إلى إطلاق الجامعة شهادة "CERTIFIED DISCIPLINED ENTREPRENEUR"، وهي شهادة مخصصة لتطوير مهارات وأساليب رواد الأعمال الملتزمين.

من ناحيته، أعرب د.إبراهام هامير عن اعتزازه بالشراكة مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، مؤكدًا دعم الجامعة المستمر لتعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

وأعربت هبة زكي عن شكرها وتقديرها لجامعة ولاية ميزوري على هذه الشراكة الاستراتيجية، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الشهادة في تطوير وتعزيز مهارات رواد الأعمال في مصر.