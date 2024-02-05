"الإحصاء": 7.5 مليار جنيه لتدشين 81 ألف مشروع صغير فى 3 سنوات

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تدشين أكثر من 81 ألف مشروع صغير خلال الفترة بين عامى 2020 و2022، التي أسهمت فى توفير نحو 120.2 ألف فرصة عمل، فيما بلغ حجم التمويل الذي حصلت عليه المشروعات الصغيرة خلال الثلاثة أعوام الماضية نحو 7.5 مليار جنيه.

المشروعات الصغيرة

ووفق تقرير صادر عن جهازالتعبئة والإحصاء حصلت "الدستور" على نسخة منه، فإن عدد المشروعات الصغيرة تطورت من 18.077 ألف مشروع فى عام 2020 لـ 34.980 ألف مشروع فى عام 2021 و28.235 ألف مشروع فى عام 2022، كما تدرجت تباعًا فرص العمل المتاحة من 42.408 ألف فرصة عمل لـ 42.215 ألف فرصة عمل و35.637 ألف فرصة عمل خلال الأعوام ذاتها.

وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية بأكبر عدد للمشروعات الصغيرة التى تم تدشينها خلال الفترة بين عامى 2020 و2022، بعدد 11.652 ألف مشروع أسهمت فى توفير 8950 فرصة عمل، يليها محافظة الجيزة بعدد 7883 مشروعا يوفر 5910 فرص عمل، محافظة الشرقية بعدد 6204 مشروع يوفر 6032 فرصة عمل، ومحافظة القليوبية بعدد 5443 مشروعا يوفر 4931 فرصة عمل، ومحافظة الإسماعيلية بعدد 4086 مشروعا يوفر 3490 فرصة عمل.

وفى الصعيد، جاءت محافظة الفيوم فى المقدمة بمشروعات بلغ عددها 3267 مشروعا يوفر 5016 فرصة عمل، يليها محافظة أسيوط بعدد 2703 مشروعات يوفر 7696 فرصة عمل، ومحافظة المنيا بعدد 3047 مشروعا يوفر 7232 فرصة عمل، محافظة قنا بعدد 2232 مشروع يوفر 8107 فرص عمل.

المشروعات متناهية الصغر

فيما أظهر تقرير الإحصاء، أن نمو ملحوظ فى عدد المشروعات متناهية الصغر والتى قفزت من 119.9 ألف مشروع فى عام 2020 لـ 164.060 ألف مشروع فى عام 2021 و194.118 ألف مشروع فى عام 2022، بمعدل زيادة قدره 61.8% خلال 3 أعوام، بإجمالى 478 ألف مشروع متناهي الصغر وفرت 902.5 ألف فرصة عمل، وبلغ حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 10.5 مليار جنيه.

واستحوذت محافظة المنيا على النصيب الأكبر من المشروعات متناهية الصغر على مستوي الجمهورية بعدد 64.2 ألف مشروع، يليها محافظة بنى سويف بعدد 55.5 ألف مشروع، ومحافظة سوهاج 30.9 ألف مشروع، ومحافظة الشرقية بعدد 31 ألف مشروع، ومحافظة الدقهلية بعدد 30.6 ألف مشروع.