الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أبرزها القمح واللحوم.. الإحصاء يرصد أهم سلع وراء هبوط فاتورة الاستيراد الشهرية لمصر

تراجع واردات مصر
تراجع واردات مصر خلال شهر

انكمشت واردات مصر من مجموعة كبيرة من السلع، على نحو قاد فاتورة الاستيراد للانخفاض إلى 6.28 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 6.96 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام  السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 9.9%.

انخفاض واردات القمح 

ووفق أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت واردات القمح تراجع إلى 354.9 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 601.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 41%.

وبلغت قيمة الواردات من لدائن بأشكالها الأولية 270.1 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 274.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 1.7%، فيما بلغت الواردات من ذره نحو 183.5 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 193.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 5%.

واردات اللحوم والأسماك

وهبطت واردات مصر من فول  الصويا إلى 128.6 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 150.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 14.6%، كذلك هبطت واردات الغاز الطبيعى إلى حدود 104.7 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 207.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بنسبة انخفاض قدرها 49.5%.

وبلغت قيمة الواردات من لحوم 71.5 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 91.3 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2022 بنسبة انخفاض قدرها 21.7%، وبلغت قيمة الواردات من أسماك بما فيها اسماك محفوظة 60.8 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 64.2 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2022 بنسبة انخفاض قدرها 5.3%.

 

 

واردات مصر الاستيراد الاحصاء واردات لحوم واردات القمح

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