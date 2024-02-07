عاجل| 3 زيادات جديدة تنتظر العاملين بالدولة خلال أسابيع.. احسب مرتبك بعد الزيادة

يبدأ صرف زيادة المرتبات الجديدة خلال أسابيع والتى يستفيد منها أكثر من 5 ملايين موظف بالوزارات والمحليات والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، وفق قرارات رئيس الجمهورية بشأن إقرار حزمة حماية اجتماعية استثنائية شملت العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومستحقي الدعم.

احسب قيمة مرتبك بعد الزيادة

يدخل فى حساب مرتبك بعد الزيادة، العديد من البنود أولها زيادة الحد الأدنى للأجور تبعًا للدرجات الوظيفية بنسبة 50%، ليصبح أجر الدرجة السادسة 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه، على أن يستتبع ذلك تعديل جدول أجور باقى الدرجات الوظيفية، والذى من المتوقع أن ترتفع على إثره قيمة الحد الأدنى للعاملين بالدرجة الخامسة من 4500 جنيه لـ6500 جنيه، والدرجة الرابعة من 5000 لـ7000 جنيه، والدرجة الثالثة من 5500 جنيه لـ7500 جنيه، والدرجة الثانية من 6000 جنيه لـ8000 جنيه، والدرجة الأولى من 7000 جنيه لـ9000 جنيه، المدير العام من 8000 جنيه لـ10.000 ألف جنيه، والدرجة العالية من 9000 جنيه لـ 12.000 ألف جنيه، والممتازة من 11.000 ألف لـ14.000 ألف جنيه.

قرارات السيسي اليوم بخصوص المرتبات

بخلاف زيادة الحد الأدنى للأجور، يستحق الموظفون اعتبارًا من مرتبات الشهر المقبل صرف علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

زيادة المرتبات 2024

وتشمل زيادة المرتبات 2024 صرف حافز إضافى بقيمة 500 جنيه للدرجة السادسة، و550 جنيهًا للدرجة الخامسة، و600 جنيه للدرجة الرابعة، و650 جنيهًا للدرجة الثالثة، و700 جنيه للدرجة الثانية، و750 جنيهًا للدرجة الأولى و800 جنيه لدرجة مدير عام و850 جنيهًا للدرجة العالية، و900 جنيه للدرجة الممتازة.

موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة

ويتحدد موعد صرف المرتبات بالزيادة للعاملين بالدولة اعتبارًا من الشهر المقبل، حسبما جاء فى قرارات رئيس الجمهورية، بنسبة 50% فى قيمة الحد الأدنى للأجور تبعًا للمستويات الوظيفية المتتابعة، لتصل إلى 6 آلاف جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية وهى الدرجة السادسة، وما يتراوح بين 1000 و1200 جنيه زيادة فى أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، حسب الدرجة الوظيفية.