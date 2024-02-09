الجمعة 09 فبراير 2024
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أستاذ أمراض قلب يكشف أسباب الأمراض الوراثية وأعراضها

الدكتور عمرو الحديدي
الدكتور عمرو الحديدي

كشف الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ أمراض القلب، أسباب الأمراض الوراثية في القلب وأعراضها ونصائح للوقاية، مؤكدا أن العوامل الوراثية بالنسبة لأمراض القلب جزء منها يمكن محاولة التحكم فيه وإصلاحه ومعالجته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على شاشة "إكسترا نيوز"،: " هذا الجزء يتمثل في الكشف المبكر عن أمراض تزيد احتمالية الإصابة بأمراض القلب، من "السكر" و"الضغط" و"الكوليسترول"، ولابد من معالجتها".

 

وتابع: "والشق الآخر له علاقة بالجينات، أي المتحكم فيها عامل جيني مثل ضعف عضلة القلب من اعتلال عضلة القلب التضخمي أو التوسعي والكشف المبكر ومتابعة الأعراض تسهل العلاج".

 أعراض أمراض القلب الشائعة

وعن الأعراض الشائعة، واصل: "الآلام البسيطة في الصدر وضيق التنفس وثقل الحركة والإعياء عند القيام بمجهود والذي قد يصل إلى عدم القدرة على التنفس أحيانًا ومع أقل مجهود يضطر للتوقف ثمَّ الاستمرار"، منوها أنها كلها أعراض علينا الحذر منها ومراجعة الطبيب عند حدوثها بشكل متكرر.

وأكد الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ أمراض القلب، أن ضعف أو تضخم عضلة القلب إن كان لدى أحد الوالدين، فمحتمل يرثه أبناءهم، مرددا: "إذا كان أحد أفراد الأسرة يعاني من مشكلات صحية في القلب فينبغي الفحص بالموجات الصوتية أو عمل رسم قلب لاكتشاف أنواع بعينها من الضربات التي إذا تم الكشف عنها مبكرًا يمكننا الحماية من أمراض القلب وتجنب حدوث مشكلات في المستقبل".

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