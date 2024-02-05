في شهر التوعية به.. 6 أطعمة يجب تناولها للحماية من أمراض القلب

يشهد شهر فبراير التوعية بـمرض القلب، وفي هذا التقرير نوضح أبرز الاطعمة التى تساعد بشكل كبير في الوقاية من التعرض للإصابة بامراض القلب وذلك جمعية القلب الأمريكية، والتى يتمثل أهمها في الأتي.

1- سمك السالمون:

يعتبر سمك السلمون والأسماك الدهنية الأخرى مثل السردين والماكريل من أهم الأطعمة الصحية للقلب، وذلك لأنها تحتوي على كميات وفيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي أظهرت الدراسات أنها تقلل من خطر عدم انتظام ضربات القلب وتصلب الشرايين وتقليل الدهون الثلاثية "الدهون الموجودة في الدم".

و توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الأسماك ويفضل الأسماك الدهنية مرتين على الأقل في الأسبوع.

2- دقيق الشوفان:

يحتوي دقيق الشوفان على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول، وقالت لورين غراف، أخصائية التغذية المسجلة والمديرة المشاركة لبرنامج صحة القلب في مركز مونتيفيوري الطبي: "إنها بمثابة إسفنجة في الجهاز الهضمي وتمتص الكوليسترول بحيث يتم التخلص منه من الجسم ولا يتم امتصاصه في مجرى الدم".

3- التوت والفراولة:

ليس فقط التوت الأزرق، ولكن الفراولة وأنواع التوت الأخرى قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، فوفقا لدراسة أجريت عام 2013 ونشرت في مجلة الدورة الدموية، فإن النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 25-42 عاما والذين تناولوا أكثر من ثلاث حصص من التوت الأزرق والفراولة أسبوعيا كان لديهم خطر أقل بنسبة 32٪ للإصابة بالنوبات القلبية مقارنة مع أولئك الذين تناولوا كميات أقل.

4- الشوكولاته الداكنة:

أظهرت بعض الدراسات أن الشوكولاتة الداكنة - الشوكولاتة التي تتكون من 60 إلى 70% من الكاكاو على الأقل - قد تفيد قلبك، وأقرت مراجعة نشرت عام 2015 في مجلة Vascular Pharmacology بوجود أدلة على عدة طرق يمكن أن تساعد بها الشوكولاتة الداكنة في علاج أمراض القلب، لكنها حذرت من أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد وشرح الآلية.

إحدى النظريات هي أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مركبات فلافونويد تسمى بوليفينول، والتي قد تساعد في ضغط الدم والتخثر والالتهابات لسوء الحظ، فإن شوكولاتة الحليب ومعظم قطع الحلوى لا تحقق المستوى المطلوب عندما يتعلق الأمر بحماية قلبك.

5- الحمضيات:

الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من مركبات الفلافونويد الموجودة في الحمضيات لديهم خطر أقل للإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، وفقًا لمراجعة عام 2017 المنشورة في المجلة الدولية لعلم الأوبئة.

تناول الفواكه الحمضية الكاملة، والتي توفر أيضًا الألياف المحشوة، أو أجزاء صغيرة من عصير الحمضيات الطازج أو عصير الحمضيات بنسبة 100٪.

لكن عليك أن تدرك أن منتجات الجريب فروت قد تتداخل مع عمل الأدوية الخافضة للكوليسترول المعروفة باسم الستاتينات بالإضافة إلى الأدوية الأخرى، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA".

6- البطاطا:

لا يوجد سبب لتجنب البطاطس لأنها غالبا ما تعتبر نشا "سيئا"، طالما أنها ليست مقلية، يمكن أن تكون البطاطس مفيدة لقلبك، فهي غنية بالبوتاسيوم، الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، كما أنها غنية بالألياف، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.