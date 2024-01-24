لو عايز تحمي نفسك من مرض القلب بعد سن الثلاثين.. ابتع هذه النصائح

لا يعلم الكثير منا أبرز الطرق التي تساعد في الوقاية من التعرض للإصابة بمشاكل في القلب خاصة عند تخطي سن الثلاثين، فهناك مجموعة من الأمور اتلى يجب المواصبة على القيام بها من اجل الوقاية من مشكلات القلب خاصة مع تخطي سن الثلاثين.

ممارسة الرياضة معظم أيام الأسبوع

توصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى المكثفة أسبوعيًا، يمكنك ممارسة التمارين الرياضية بقوة أكبر لفترة زمنية أقصر، تقول جمعية القلب الأمريكية أيضًا أن 75 دقيقة أسبوعيًا من "النشاط الهوائي القوي" أو مجموعة من التمارين المعتدلة والمكثفة تعمل أيضًا.

وتوصي بتوزيع تمارينك على مدار الأسبوع بدلًا من محاولة اختصارها كلها في يوم أو يومين، فقال الدكتور أندرسن: "النشاط البدني هو ينبوع الشباب"، "إنه يجعل نظام القلب والأوعية الدموية الخاص بك أكثر كفاءة.

حافظ على ضغط دمك

معرفة ضغط دمك أمر بالغ الأهمية بشكل لا يصدق، فلا توجد أعراض محددة لارتفاع ضغط الدم (المعروف طبيا باسم ارتفاع ضغط الدم)، ولكن عدم السيطرة على ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، فإذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم، فمن المهم اتباع توصيات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، قد ينصحك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بإجراء بعض التغييرات على نمط حياتك أو تناول الدواء.

انظر إلى نظامك الغذائي

النظام الغذائي هو جزء لا يتجزأ من نمط حياة صحي، في حين أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​يحظى بالكثير من الاهتمام على الهواء بسبب تركيزه على الدهون الصحية والمكونات الطازجة،تناول الكثير من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات أو البقوليات.

قم بتضمين الكثير من الدهون الصحية في نظامك الغذائي، كما يجب الحرص على تناول زيت الزيتون البكر الممتاز، والأفوكادو والبذور والمكسرات هي أيضًا مصادر جيدة للدهون الصحية، واستمتع بهذه الأطعمة باعتدال، وكذلك منتجات الألبان قليلة أو خالية من الدهون والبيض والدواجن.

تناول كميات قليلة إلى معتدلة من الأسماك، فتحتوي الأسماك على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات، بالإضافة إلى ذلك، مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من المأكولات البحرية، سيكون لديك العديد من الخيارات لتناول الطعام.

ابتعد عن الحلويات

الحد من المشروبات والحلويات المحلاة بالسكر، على سبيل المثال، تناول الفاكهة بدلًا من الحلويات السكرية، وقلل من تناول اللحوم الحمراء.

تقييم وزنك

إن الحفاظ على وزن صحي لقلبك يشبه العثور على منطقة المعتدل، فقد يعرضك نقص الوزن لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 ونشرت في مجلة الطب (بالتيمور).