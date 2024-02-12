الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزارة الداخلية تنظم الملتقى الرابع لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة في بورسعيد

وزارة الداخلية تنظم
وزارة الداخلية تنظم الملتقى الرابع لشباب وطلائع المناطق

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول تنظيم وزارة الداخلية الملتقى الرابع لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة بمحافظة بورسعيد، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وفى إطار مبادرة "جيل جديد".

وقالت إحدى الشابات المشاركات بالمبادرة: "سعيدة بالجولة التي حصلنا عليها في ميناء شرق التفريعة، ورأينا أشياء كثيرة مفيدة، وتعلمنا الوعي والحماية".

وقال شاب مشارك بالمبادرة: "فخور أن عندنا محطة حاويات قناة السويس ومناطق بالضخامة دي في بورسعيد".

زيارات لمعالم مدينة بورسعيد التاريخية

ويأتي الملتقى استمرارًا للدور الإنسانى والمجتمعى لوزارة الداخلية تجاه قاطنى المناطق الحضارية الجديدة، وترسيخ قيم الولاء والإنتماء وحب الوطن لدى طلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة من خلال إطلاعهم على تاريخ بلدهم وما يحمله من بطولات لإعداد أجيال جديدة تفخر بإنتمائها للوطن.

وفى ضوء مبادرة "جيل جديد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، نظمت وزارة الداخلية الملتقى الرابع لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة على مدار 3 أيام واستضافتهم بقرية الشرطة بمحافظة بورسعيد، تأكيدًا على سعى الدولة بكافة مؤسساتها نحو الإرتقاء بالعنصر البشرى وليس فقط بناء مناطق حضارية جديدة.

وتضمن البرنامج الذي أعدته الوزارة زيارات لمعالم مدينة بورسعيد التاريخية ومن بينها المتحف الحربى وعدد من المعالم التاريخية والحضارية بالمحافظة، كما تم زيارة مقر قسم شرطة موانىء بورسعيد والذى يعود بناءه إلى فترة الثلاثينيات بالقرن الماضي.

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