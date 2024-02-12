"الداخلية" تنظم الملتقى الرابع لطلائع المناطق الحضارية ببورسعيد.. صور وفيديو

نظمت وزارة الداخلية الملتقى الرابع لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة على مدار 3 أيام، واستضافتهم بقرية الشرطة في بورسعيد.

يأتي ذلك استمرارًا للدور الإنساني والمجتمعي لوزارة الداخلية تجاه قاطني المناطق الحضارية الجديدة، وفي ضوء مبادرة "جيل جديد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، تأكيدًا على سعى الدولة بكل مؤسساتها نحو الارتقاء بالعنصر البشري، وليس فقط بناء مناطق حضارية جديدة.

واستمرارًا لجهود وزارة الداخلية فى ترسيخ قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى طلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة، من خلال إطلاعهم على تاريخ بلدهم، وما يحمله من بطولات لإعداد أجيال جديدة تفخر بانتمائها للوطن، فقد تضمن البرنامج الذي أعدته الوزارة زيارات لمعالم مدينة بورسعيد التاريخية، ومن بينها المتحف الحربي وعدد من المعالم التاريخية والحضارية بالمحافظة، كما تمت زيارة مقر قسم شرطة موانئ بورسعيد الذي يعود بناؤه إلى فترة الثلاثينيات بالقرن الماضي.

وإداركًا لأهمية إطلاع النشء على الصناعات الوطنية، نظمت الوزارة زياة للمنطقة الصناعية اطلع خلالها الطلائع والشباب على مصنع إنتاج الدوائر الكهربائية للسيارات وقاموا بزيارة مصنع الكاوتشوك الذي يلبي احتيجات السوق المحلية، وحرصت الوزارة على اصطحاب هؤلاء الشباب عبر أنفاق 3 يوليو التي تربط بورسعيد بالضفة الشرقية للقناة كأحد الإنجازات الحديثة، متجهين عبره إلى ميناء شرق التفريعة، وهو من المشروعات القومية التى أقامتها الدولة ومحور أساسي للتجارة العالمية، وتم نتظيم احتفالية لهم هناك.

كما تضمن البرنامج محاضرات توعوية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات ثقافية التي عكست مدى التطور الذي أحدثته المبادرة فى ثقافتهم وحجم معرفتهم بالإنجازات والثوابت الوطنية تم خلالها تكريم المتميزين علميًا وفنيًا ورياضيًا من الطلائع والشباب، وتم ختام فعاليات الملتقى بتنظيم حفل ترفيهي لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب والبراعم، لجعلهم أكثر حرصًا وإصرارًا على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.. وتوفير حياة كريمة لهم.

الداخلية" تنظم الملتقى الرابع لطلائع المناطق الحضارية ببورسعيد

الداخلية" تنظم الملتقى الرابع لطلائع المناطق الحضارية ببورسعيد

الداخلية" تنظم الملتقى الرابع لطلائع المناطق الحضارية ببورسعيد

الداخلية" تنظم الملتقى الرابع لطلائع المناطق الحضارية ببورسعيد