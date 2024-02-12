الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة استيلاء فرد شرطة على هاتف سيدة بالقطامية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

كشفت أجهزة الأمن بـمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة اتهام سيدة لفرد شرطة بالاستيلاء على هاتفها المحمول بمنطقة القطامية.

تعود الواقعة إلى تداول منشور على "فيسبوك" بشأن ادعاء سيدة بقيام أحد رجال الشرطة بالقاهرة بالاستيلاء على هاتفها المحمول، وإهانتها حال قيامها بتحرير محضر ضد مؤجر المنزل محل سكنها.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 31/10/2023 تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بوجود نزاع على شقة كائنة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع مُؤجر الشقة، والشاكية مستأجرة الشقة، وتبين حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب رغبة الأول إنهاء العلاقة الإيجارية مع الشاكية بسبب تضرر سكان العقار منها واتفقا على فسخ عقد الإيجار المبرم بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات في الإطار القانوني.

اجهزة الامن مديرية امن القاهرة منطقة القطامية قسم شرطة القطامية

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