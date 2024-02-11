الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن يكشف ملابسات واقعة فتاة مع سائق شركة توصيل شهيرة

الأمن
الأمن

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تعرض فتاة للتهديد من سائق شركة توصيل شهيرة واصطحابها إلى طريق مقطوع وتهديدها بسلاح أبيض.

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر صاحبة الحساب من سائق بإحدى شركات توصيل الركاب، لقيامه بالسير من طريق غير معتادة عليه للوصول لمحل عملها، وحال طلبها منه العودة للطريق الرئيسى قام بنهرها وإجبارها على الترجل من السيارة، مدعيةً تهديده لها  بإستخدام آلة حادة "مفك".

وبالفحص وإجراء التحريات  تبين حدوث مشادة كلامية بين الشاكية والسائق إثر قيامه باتخاذ طريق مغاير وفقًا لتطبيق "GPS"، كما تبين عدم صحة قيام السائق بتهديدها باستخدام آلة حادة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

اجهزة الأمن بوزارة الداخلية تعرض فتاة للتهديد سائق شركة توصيل شهيرة طريق مقطوع بسلاح أبيض

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