الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 691 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

سلع تموينية
سلع تموينية

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية الجهود لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (691) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، بلغت إجمالي مضبوطاتها قرابة (569 طن سلع تموينية أبرزها "107 أطنان أرز، 56 طن دقيق، 45 طن سكر" – 438 ألف لتر مواد بترولية – 30 ألف عبوة سجائر).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا للحملات المكثفة، لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أجهزة وزارة الداخلية إحكام الرقابة قطاع الأمن العام شرطة التموين مديريات الأمن الجرائم التموينية

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