الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية فى الجيزة

ضبط عصابة
ضبط عصابة

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابي، مكون من 3 عناصر إجرامية، تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"، باستخدام مركبة "تروسيكل"، وبحوزتهم المركبة المشار إليها.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة بدائرة مركز شرطة أطفيح، والتصرف في المسروقات لعميلهم "سيئ النية"، ميكانيكي دراجات نارية "له معلومات جنائية"، تم ضبطه والمسروقات المستولى عليها "4 دراجات نارية".

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث الجيزة تشكيل عصابي اسلوب المغافلة تروسيكل النيابة المحضر اللازم

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