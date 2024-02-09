الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تخفيضات تصل لـ25 %.. الجيزة تستعد لإطلاق معارض "أهلًا رمضان" (صور)

تجهيز معارض ضخمة
تجهيز معارض ضخمة لأهلا رمضان بالجيزة

نشرت محافظة الجيزة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للمعارض الجاري تجهيزها للسلع بتخفيضات تصل إلى 25٪، ضمن معارض “أهلًا رمضان” بتكليفات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأجرى محافظ الجيزة في وقت سابق، جولة ميدانية على عددٍ من منافذ ومعارض بيع السلع الأساسية والاستراتيجية والسلاسل التجارية بالمحافظة وسيارات المنافذ لمتابعه توفير السلع بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين فضلا عن أسعارها وجودتها للتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم. 

وشملت الجولة، السلاسل التجارية بمنطقتي فيصل والهرم للتأكد من توافر السلع الغذائية.

FB_IMG_1707510536868
FB_IMG_1707510536868
FB_IMG_1707510534925
FB_IMG_1707510534925
FB_IMG_1707510532984
FB_IMG_1707510532984
FB_IMG_1707510531031
FB_IMG_1707510531031
معرض سلع مخفضة اهلا رمضان محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

شغال الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024| مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج الامتحانات

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

مصطفى بكرى يكشف حقيقة بيع "صدى البلد" لمستثمر عربى (فيديو)

"الأرصاد" تعلن طقس غد السبت وتحذر من يومي الإثنين والثلاثاء

نتنياهو: الجيش يطور خطة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة حماس

استولوا على 99 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي بالمنوفية نصبوا على المواطنين

مصاريف بـ الإسترليني.. خالد أبو بكر يوجه رسالة لوزير التعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمي.. محاصرة والتعنت الأمريكي.. الابتزاز الإسرائيلي

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عقيدة بايدن الجديدة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته