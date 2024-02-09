تخفيضات تصل لـ25 %.. الجيزة تستعد لإطلاق معارض "أهلًا رمضان" (صور)

نشرت محافظة الجيزة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للمعارض الجاري تجهيزها للسلع بتخفيضات تصل إلى 25٪، ضمن معارض “أهلًا رمضان” بتكليفات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأجرى محافظ الجيزة في وقت سابق، جولة ميدانية على عددٍ من منافذ ومعارض بيع السلع الأساسية والاستراتيجية والسلاسل التجارية بالمحافظة وسيارات المنافذ لمتابعه توفير السلع بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين فضلا عن أسعارها وجودتها للتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.

وشملت الجولة، السلاسل التجارية بمنطقتي فيصل والهرم للتأكد من توافر السلع الغذائية.

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